https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится

Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится - РИА Новости, 11.06.2025

Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится

Ситуация с отказом Киева принимать шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ, первая партия которых уже несколько дней ожидает в рефрижераторах на границе с Украиной, РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:00:00+03:00

2025-06-11T08:00:00+03:00

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Ситуация с отказом Киева принимать шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ, первая партия которых уже несколько дней ожидает в рефрижераторах на границе с Украиной, на наших глазах трансформируется из по-человечески отвратительной позиции противоположной стороны в коллапс всей этическо-идеологической системы украинского режима.Власти России руководствовались базовыми понятиями морали, предоставляя возможность родным и близким украинских солдат похоронить своих мужей, отцов и братьев. Но киевская верхушка, обозвав нашу инициативу "грязной информационной операцией", обнажила вместо позитивной центральной национальной идеи и ценностей, объединяющих граждан страны, смрад и гниющую пустоту, а это означает, что у украинского общества в его нынешнем виде будущего нет.На вчерашнем заседании расширенного Совета безопасности России, посвященном вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей, Владимир Путин сказал: "лишив народ своей ценностной опоры, <…> проще их подчинить, превратить в вассалов", то есть в рабов. Именно это мы и наблюдаем сейчас на Украине, где в людях видят лишь дешевое пушечное мясо.Показательно, что именно в этот момент на Украине были обнародованы результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому доля тех, кто выступают за отказ от территорий ради окончания войны, в последнее время резко возросла. В мае 2022 года число готовых к компромиссу в вопросе территорий не превышало десяти процентов. В октябре 2024-го их число составляло уже 27 процентов, сейчас — 38.С учетом того, что для киевской шайки подобные опросы являются управляемыми информационными инструментами, можно уверенно говорить, что реальные цифры еще больше.Очевидный сдвиг в общественных настроениях на Украине также демонстрируют опросы американской соцслужбы Gallup: по их данным, в 2022 году позицию "воевать до последнего, никаких уступок" занимали 73 процента украинцев, в то время как на конец 2024-го их количество уменьшилось вдвое. Характерно, что число любителей "войны до последнего украинца" на западе страны было традиционно в разы больше, чем на востоке, но сейчас — с ежедневными букетами от ВКС России западенским регионам — баланс волшебным образом начинает выравниваться.Похожие тенденции все быстрее разворачиваются и в области дезертирства из ВСУ и мобилизации. Вчера депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что с начала конфликта из украинской армии сбежали более 100 тысяч человек. По другим данным, это значение сильно занижено, а реальное число дезертиров превышает 150 тысяч. Даже Государственное бюро расследований Украины подтверждает, что количество беглецов из ВСУ с начала 2025 года достигает 17 тысяч ежемесячно. И это неизбежно влияет на ситуацию на фронте, о чем в своем выступлении по поводу террористических атак сказал Владимир Путин: "Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами"."Огромные потери" в отношении ВСУ звучат так часто, что иногда даже сложно вообразить, что именно имеется в виду. Вот пример, который не требует расшифровки: бывший заместитель генпрокурора Украины Мамедов в интервью украинским СМИ заявил, что "в ВСУ только пропавшими без вести числятся более 400 000 человек". Согласно своеобразной украинской военной бухгалтерии, за этой графой почти на 100 процентов скрываются погибшие, но и эту цифру можно смело умножать минимум на два. Безумные заявления Зеленского, который признал "не более 80 тысяч погибших", только подливают масла в огонь: тот же Красный Крест утверждает, что он завален сотнями тысяч обращений от семей, ищущих пропавших без вести солдат, потому что для официальных инстанций их не существует.По данным американского мозгового центра Foreign Policy Research Institute, "в течение последнего года на Украине наблюдается явный сдвиг в общественном мнении", что отражается в количестве желающих умереть за Незалежную. Визитная карточка последней распиаренной кампании по призыву добровольцев в ВСУ — реальные цифры подписанных контрактов. На 1 июня из запланированных 310 договоров правдами и неправдами, посылами и угрозами удалось подписать лишь 52, а со специальной онлайн-платформы не пришел вообще ни один человек. Всего с начала года по всей Украине нашлось только 594 "добровольца", в то время как в 2024-м их наскребли 2306. Ситуация настолько очевидная, что глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ заявила: в таком случае "должно быть готово к мобилизации все взрослое население Украины".Сегодня на фронте с украинской стороны находится уже третий состав армии. Первый закончился после Бахмута, второй сгорел в мощном контрнаступе 2023 года и под Крынками, а нынешний планомерно уничтожается прямо сейчас.По данным западных аналитических центров, на фоне ускоряющегося наступления российских войск ВСУ якобы приступили к сооружению "запасного" оборонительного рубежа от Харькова до Запорожья протяженностью до 350 километров. По самым базовым выкладкам военной теории, для "населения" сферической линии имени Зеленского требуется минимум 200 тысяч человек. Недавнее его заявление, что можно "мобилизовать 27 тысяч человек в месяц", — это даже не ложь, а тяжелый делирий, усугубляемый ежедневными салфетками от Макрона. Столько новых солдат Киев найти просто не сможет: чтобы они появились даже в теории, требуется тотальная мобилизация всех пригодных и непригодных в возрасте от 18 до 65 лет, а это будет означать быстрый конец киевского режима.Теряющий крышу (в прямом и переносном смысле) Зеленский совершил роковую ошибку, начав грязную игру на костях 6000 погибших украинских солдат, что нанесло жесточайший удар всей конструкции официальной пропаганды Киева, построенной на отрицании колоссальных потерь и "управляемости мобилизации", и этот удар, скорее всего, будет роковым.

https://ria.ru/20250610/glava-2021957206.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html

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аналитика, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины