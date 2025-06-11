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Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys

Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys - РИА Новости, 11.06.2025

Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys

Американский музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок группы The Beach Boys" , ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщила в среду его... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:29:00+03:00

2025-06-11T20:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок группы The Beach Boys" , ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщила в среду его семья."Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы сейчас не можем найти слов... Мы знаем, что разделяем это горе со всем миром", - говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.В прошлом году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции. Его жена скончалась в 2024 году, у него остаются дети и внуки.За свою долгую и продуктивную карьеру музыканта Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в зал Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии "Грэмми".

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сша, в мире, брайан уилсон, the beach boys, музыка