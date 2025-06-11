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Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys - РИА Новости, 11.06.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:29 11.06.2025 (обновлено: 21:16 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/uilson-2022371229.html
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys - РИА Новости, 11.06.2025
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys
Американский музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок группы The Beach Boys" , ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщила в среду его... РИА Новости, 11.06.2025
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в мире
брайан уилсон
the beach boys
музыка
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок группы The Beach Boys" , ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщила в среду его семья."Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы сейчас не можем найти слов... Мы знаем, что разделяем это горе со всем миром", - говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.В прошлом году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции. Его жена скончалась в 2024 году, у него остаются дети и внуки.За свою долгую и продуктивную карьеру музыканта Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в зал Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии "Грэмми".
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сша, в мире, брайан уилсон, the beach boys, музыка
Шоубиз, США, В мире, Брайан Уилсон, The Beach Boys, Музыка
Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys

Основатель рок-группы The Beach Boys Уилсон умер в возрасте 82 лет

© AP Photo / Invision / Richard ShotwellОснователь группы The Beach Boys Брайан Уилсон
Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американский музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок группы The Beach Boys" , ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщила в среду его семья.
"Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы сейчас не можем найти слов... Мы знаем, что разделяем это горе со всем миром", - говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.
В прошлом году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции. Его жена скончалась в 2024 году, у него остаются дети и внуки.
За свою долгую и продуктивную карьеру музыканта Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в зал Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии "Грэмми".
 
ШоубизСШАВ миреБрайан УилсонThe Beach BoysМузыка
 
 
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