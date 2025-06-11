https://ria.ru/20250611/udar-2022234890.html

Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ

Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025

Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры разрушения расчетами БПЛА "Герань-2" антенно-фидерного устройства ВСУ в Новгород-Северском на Сумском направлении. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:50:00+03:00

2025-06-11T13:50:00+03:00

2025-06-11T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры разрушения расчетами БПЛА "Герань-2" антенно-фидерного устройства ВСУ в Новгород-Северском на Сумском направлении.На кадрах показан момент попадания по антенне и взрыв."В результате прямых попаданий БПЛА антенная вышка противника была разрушена", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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Удар по антенной вышке ВСУ в районе Новгорода-Северского на сумском направлении Российские военные с помощью БПЛА "Герань-2" разрушили антенную вышку ВСУ в районе Новгорода-Северского на сумском направлении, сообщили в Минобороны. 2025-06-11T13:50 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)