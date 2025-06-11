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Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 11.06.2025 (обновлено: 14:05 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/udar-2022234890.html
Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ
Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ
Минобороны РФ опубликовало кадры разрушения расчетами БПЛА "Герань-2" антенно-фидерного устройства ВСУ в Новгород-Северском на Сумском направлении. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:50:00+03:00
2025-06-11T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры разрушения расчетами БПЛА "Герань-2" антенно-фидерного устройства ВСУ в Новгород-Северском на Сумском направлении.На кадрах показан момент попадания по антенне и взрыв."В результате прямых попаданий БПЛА антенная вышка противника была разрушена", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар по антенной вышке ВСУ в районе Новгорода-Северского на сумском направлении
Российские военные с помощью БПЛА "Герань-2" разрушили антенную вышку ВСУ в районе Новгорода-Северского на сумском направлении, сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры нанесения ударов по антенной вышке ВСУ

МО РФ показало кадры разрушения БПЛА антенной вышки ВСУ на Сумском направлении

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры разрушения расчетами БПЛА "Герань-2" антенно-фидерного устройства ВСУ в Новгород-Северском на Сумском направлении.
На кадрах показан момент попадания по антенне и взрыв.
"В результате прямых попаданий БПЛА антенная вышка противника была разрушена", - сообщили в министерстве.
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