https://ria.ru/20250611/udar-2022183152.html
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:40:00+03:00
2025-06-11T10:40:00+03:00
2025-06-11T11:04:00+03:00
шебекино
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823215778_0:266:3034:1973_1920x0_80_0_0_eb6e58be757d1a6f68aadcba3ad9e8b3.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы", — написал он в Telegram-канале.Подробности:С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823215778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eddf11ff86df1b82feacc8e2f52e7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Шебекино, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При украинском ударе по предприятию в Шебекино пострадали шесть мирных жителей