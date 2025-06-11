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При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 11.06.2025 (обновлено: 11:04 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/udar-2022183152.html
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:40:00+03:00
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шебекино
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы", — написал он в Telegram-канале.Подробности:С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Шебекино, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей

При украинском ударе по предприятию в Шебекино пострадали шесть мирных жителей

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарная автомашина в Шебекинском городском округе
Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Пожарная автомашина в Шебекинском городском округе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы", — написал он в Telegram-канале.
Подробности:
  • пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ;
  • им оказывают медицинскую помощь;
  • в одном из зданий повреждены фасад и остекление.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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