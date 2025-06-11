https://ria.ru/20250611/udar-2022183152.html

При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей

При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 11.06.2025

При украинском ударе по Шебекино пострадали шесть мирных жителей

При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:40:00+03:00

2025-06-11T10:40:00+03:00

2025-06-11T11:04:00+03:00

шебекино

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823215778_0:266:3034:1973_1920x0_80_0_0_eb6e58be757d1a6f68aadcba3ad9e8b3.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей. Мужчина и две женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще три женщины — баротравмы", — написал он в Telegram-канале.Подробности:С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины