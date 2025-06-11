https://ria.ru/20250611/uchebniki-2022245846.html

Калужский губернатор назвал учебники истории главным оружием за умы детей

Калужский губернатор назвал учебники истории главным оружием за умы детей - РИА Новости, 11.06.2025

Калужский губернатор назвал учебники истории главным оружием за умы детей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал учебники истории главным оружием за умы и будущее детей. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:31:00+03:00

2025-06-11T14:31:00+03:00

2025-06-11T14:31:00+03:00

общество

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калужская область

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образование

образование - общество

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КАЛУГА, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал учебники истории главным оружием за умы и будущее детей. Масштабный по числу мероприятий форум Российского военно-исторического общества "История.РФ. День России" стартовал в Калуге. В рамках мероприятия открылась межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории", которая объединит авторские коллективы из 43 субъектов трёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО) России. "Сегодня мы вынуждены вновь сражаться за нашу независимость и самостоятельность, за безопасность будущих поколений", - сказал Шапша на открытии конференции. Он подчеркнул, что специальная военная операция – "это продолжение нашей многовековой борьбы против тех, кто пытается стереть нашу память и лишить нас суверенитета". "И главное оружие в этой борьбе, ваше оружие – это учебники. И возможность изложить в них правду… о том, что Россия всегда была и останется оплотом справедливости и свободы. И именно вы сегодня на передовой битвы за умы и будущее наших детей", - обратился Шапша к педагогам и историкам. В беседе с журналистами губернатор отметил: "Мы видим на примере соседнего государства, как быстро можно промыть мозги молодым людям, у которых еще не сформировалось мировоззрение, у которых нет базовых знаний". Он рассказал случай, как в лагере отдыха в Калужской области, куда приехали дети с новых территорий, однажды ночью на асфальте появилась свастика, нарисованная мелом. "Совершенно неприятный инцидент. Но решили с плеча не рубить, а разобраться, что случилось – почему и как. Поняли… И на самом деле это делается не потому, что они (дети – ред.) исповедуют эту идеологию. Ну, просто так запудрили мозги, что они, приехав сюда, просто так вот самовыразились. Но через две недели вместе со всеми пели наши песни патриотические, уезжали большими друзьями", - рассказал губернатор. По его словам, дети поняли, что "история гораздо больше, чем то, о чем им рассказывали, что те, кого они считали героями, вовсе не герои, а на самом деле враги и предатели нашей большой общей Родины".

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

https://ria.ru/20250526/uchebniki-2019102894.html

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общество, россия, калужская область, владислав шапша, образование, образование - общество, история