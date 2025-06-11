https://ria.ru/20250611/uchastok-2022143609.html

Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка

Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка - РИА Новости, 11.06.2025

Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка

За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:17:00+03:00

2025-06-11T02:17:00+03:00

2025-06-11T02:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Ранее в России утвердили признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, критерии неиспользования земельного участка применяются по истечении трех лет (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ), которые даются на его освоение.О неиспользовании земельного участка идет речь, если:"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", — пояснил Рыбченко.Если требования будут проигнорированы, участок могут изъять.

https://ria.ru/20250610/urozhay-2021907465.html

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жилье, россия, ваге рыбченко, дача, дача