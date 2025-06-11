Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка
Юрист Рыбченко предупредил о возможности изъятия заброшенного дачного участка
© Depositphotos.com / TaigiДача
© Depositphotos.com / Taigi
Дача. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Ранее в России утвердили признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, критерии неиспользования земельного участка применяются по истечении трех лет (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ), которые даются на его освоение.
Ранее в России утвердили признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, критерии неиспользования земельного участка применяются по истечении трех лет (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ), которые даются на его освоение.
О неиспользовании земельного участка идет речь, если:
- более половины территории участка захламлено разного рода предметами или загрязнено отходами;
- на участке в течение пяти и более лет отсутствует построенное и зарегистрированное здание или сооружение, если правовой режим участка предусматривает их строительство и нет иного установленного срока;
- на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства в течение 7 и более лет отсутствует построенный и зарегистрированный индивидуальный жилой дом;
- на земельном участке есть здания, сооружения, у которых разрушены крыша, стены, нет окон или стекол на окнах;
- более половины участка, предназначенного для садоводства и огородничества, заняты сорняками высотой более 1 метра.
"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", — пояснил Рыбченко.
Если требования будут проигнорированы, участок могут изъять.