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Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка - РИА Новости, 11.06.2025
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02:17 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/uchastok-2022143609.html
Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка
Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка - РИА Новости, 11.06.2025
Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка
За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:17:00+03:00
2025-06-11T02:17:00+03:00
жилье
россия
ваге рыбченко
дача
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.Ранее в России утвердили признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, критерии неиспользования земельного участка применяются по истечении трех лет (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ), которые даются на его освоение.О неиспользовании земельного участка идет речь, если:"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", — пояснил Рыбченко.Если требования будут проигнорированы, участок могут изъять.
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жилье, россия, ваге рыбченко, дача, дача
Жилье, Россия, Ваге Рыбченко, Дача, дача
Садоводов предупредили о наказании за неиспользование земельного участка

Юрист Рыбченко предупредил о возможности изъятия заброшенного дачного участка

© Depositphotos.com / TaigiДача
Дача - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Depositphotos.com / Taigi
Дача. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За неиспользование земельного участка его владельцам грозит штраф, а впоследствии и изъятие. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Ранее в России утвердили признаки неиспользования земельных участков. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, критерии неиспользования земельного участка применяются по истечении трех лет (за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 ЗК РФ), которые даются на его освоение.
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О неиспользовании земельного участка идет речь, если:
  • более половины территории участка захламлено разного рода предметами или загрязнено отходами;
  • на участке в течение пяти и более лет отсутствует построенное и зарегистрированное здание или сооружение, если правовой режим участка предусматривает их строительство и нет иного установленного срока;
  • на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства в течение 7 и более лет отсутствует построенный и зарегистрированный индивидуальный жилой дом;
  • на земельном участке есть здания, сооружения, у которых разрушены крыша, стены, нет окон или стекол на окнах;
  • более половины участка, предназначенного для садоводства и огородничества, заняты сорняками высотой более 1 метра.
"При неиспользовании земельного участка могут выдать предписание об устранении нарушений. Административный штраф привязывается к кадастровой стоимости земельного участка (часть 3 статьи 8.8. КоАП РФ). Он составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей", — пояснил Рыбченко.
Если требования будут проигнорированы, участок могут изъять.
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