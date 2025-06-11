СМИ: Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля
Aftonbladet: Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации властями Израиля
© Фото : Israel Foreign MinistryШведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля
© Фото : Israel Foreign Ministry
Шведская активистка Грета Тунберг в самолете перед депортацией из Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг, пытавшаяся попасть в сектор Газа на борту судна "Мадлен" и депортированная Израилем, вернулась в Швецию, сообщает издание Aftonbladet.
Во вторник МИД Израиля заявил, что пассажиры судна "Мадлен" прибыли в международный израильский аэропорт Бен-Гурион, где их встретили консулы из их стран. В сообщении МИД отмечалось, что некоторые активисты вскоре покинут страну, а те, кто откажется подписать документы о депортации, предстанут перед судебным органом.
"Грета Тунберг вернулась в Швецию", - говорится в сообщении.
По данным издания, в аэропорту множество людей с палестинскими флагами встретили активистку аплодисментами.
В ночь на понедельник израильские военные поднялись на борт судна "Мадлен", на котором 12 пропалестинских активистов, включая Тунберг направлялись в сектор Газа в попытке прорвать морскую блокаду анклава. Судно было перенаправлено к берегам Израиля, а власти страны заявили, что пассажиры судна будут депортированы в их родные страны как можно скорее.
Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
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