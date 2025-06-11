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ЦРУ не докладывает Трампу о многом, заявил американский экономист - РИА Новости, 11.06.2025
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23:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/tsru-2022393000.html
ЦРУ не докладывает Трампу о многом, заявил американский экономист
ЦРУ не докладывает Трампу о многом, заявил американский экономист - РИА Новости, 11.06.2025
ЦРУ не докладывает Трампу о многом, заявил американский экономист
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не докладывает администрации президента страны Дональда Трампа о многом из того, чем занимается, уверен... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:32:00+03:00
2025-06-11T23:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не докладывает администрации президента страны Дональда Трампа о многом из того, чем занимается, уверен американский экономист Джеффри Сакс. "Нет сомнения в том, что ЦРУ не говорит этому Белому дому о многих вещах", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По мнению американского экономиста, ЦРУ не докладывает об этом Белому дому отчасти из-за "традиции отрицания". "ЦРУ на протяжении десятилетий делало очень, очень опасные вещи, не говоря об этом президенту на том основании, что лучше бы президент не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать. Отчасти дело не только в этом, но и в том, что ЦРУ является самозащищающейся организацией, которая не несет ответственности уже 50 лет. И поэтому, по моему мнению, это неконтролируемая организация", - указал Сакс.
https://ria.ru/20250611/saks-2022392222.html
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в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ не докладывает Трампу о многом, заявил американский экономист

Экономист Сакс: ЦРУ не докладывает Трампу о многом из того, чем занимается

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не докладывает администрации президента страны Дональда Трампа о многом из того, чем занимается, уверен американский экономист Джеффри Сакс.
"Нет сомнения в том, что ЦРУ не говорит этому Белому дому о многих вещах", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По мнению американского экономиста, ЦРУ не докладывает об этом Белому дому отчасти из-за "традиции отрицания".
"ЦРУ на протяжении десятилетий делало очень, очень опасные вещи, не говоря об этом президенту на том основании, что лучше бы президент не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать. Отчасти дело не только в этом, но и в том, что ЦРУ является самозащищающейся организацией, которая не несет ответственности уже 50 лет. И поэтому, по моему мнению, это неконтролируемая организация", - указал Сакс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Вчера, 23:21
 
В миреСШАДональд ТрампТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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