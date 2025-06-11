https://ria.ru/20250611/tsb-2022249589.html
ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками
ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками - РИА Новости, 11.06.2025
ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками
Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:41:00+03:00
2025-06-11T14:41:00+03:00
2025-06-11T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными интернет-площадками, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. "Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности", - говорится в сообщении. Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками, предупреждает ЦБ. Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, предупреждает Банк России. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков. "Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое - что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок", - заключили в ЦБ.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенники, мошенничество, россия, общество
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), мошенники, Мошенничество, Россия, Общество
ЦБ предупреждил о риске при расчетах с криптообменниками
ЦБ: при расчетах с криптообменниками есть риск вовлечения в преступные схемы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Банк России предупреждает россиян о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками, онлайн-казино и другими теневыми и нелегальными интернет-площадками, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
"Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками, предупреждает ЦБ
.
Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой.
Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности, предупреждает Банк России.
Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков.
"Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое - что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок", - заключили в ЦБ.