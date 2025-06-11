https://ria.ru/20250611/trampa--2022164478.html

Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании

Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании - РИА Новости, 11.06.2025

Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:35:00+03:00

2025-06-11T08:35:00+03:00

2025-06-11T08:36:00+03:00

министерство обороны сша

лос-анджелес

сша

дональд трамп

в мире

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей. "Господин президент, пришло время прибегнуть к закону о восстании!", - написал Макгрегор в своём аккаунте в соцсети Х, комментируя опубликованную пользователем видеозапись, на которой, как утверждается, протестующие размахивают оружием у здания госучреждения в Лос-Анджелесе. Портал Axios во вторник писал, что Трамп как никогда близок к тому, чтобы применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, чтобы остановить протесты в Лос-Анджелесе. Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020995213.html

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министерство обороны сша, лос-анджелес, сша, дональд трамп, в мире, протесты в калифорнии