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Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании - РИА Новости, 11.06.2025
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08:35 11.06.2025 (обновлено: 08:36 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/trampa--2022164478.html
Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании
Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании - РИА Новости, 11.06.2025
Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании
Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:35:00+03:00
2025-06-11T08:36:00+03:00
министерство обороны сша
лос-анджелес
сша
дональд трамп
в мире
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей. "Господин президент, пришло время прибегнуть к закону о восстании!", - написал Макгрегор в своём аккаунте в соцсети Х, комментируя опубликованную пользователем видеозапись, на которой, как утверждается, протестующие размахивают оружием у здания госучреждения в Лос-Анджелесе. Портал Axios во вторник писал, что Трамп как никогда близок к тому, чтобы применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, чтобы остановить протесты в Лос-Анджелесе. Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020995213.html
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министерство обороны сша, лос-анджелес, сша, дональд трамп, в мире, протесты в калифорнии
Министерство обороны США, Лос-Анджелес, США, Дональд Трамп, В мире, Протесты в Калифорнии
Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании

Экс-военный Макгрегор призвал Трампа применить в Лос-Анджелесе закон о восстании

© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 08:00
"Господин президент, пришло время прибегнуть к закону о восстании!", - написал Макгрегор в своём аккаунте в соцсети Х, комментируя опубликованную пользователем видеозапись, на которой, как утверждается, протестующие размахивают оружием у здания госучреждения в Лос-Анджелесе.
Портал Axios во вторник писал, что Трамп как никогда близок к тому, чтобы применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, чтобы остановить протесты в Лос-Анджелесе.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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Министерство обороны СШАЛос-АнджелесСШАДональд ТрампВ миреПротесты в Калифорнии
 
 
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