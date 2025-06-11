Бывший советник Пентагона призвал Трампа применить закон о восстании
Экс-военный Макгрегор призвал Трампа применить в Лос-Анджелесе закон о восстании
© AP Photo / Rod LamkeyДональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.
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"Господин президент, пришло время прибегнуть к закону о восстании!", - написал Макгрегор в своём аккаунте в соцсети Х, комментируя опубликованную пользователем видеозапись, на которой, как утверждается, протестующие размахивают оружием у здания госучреждения в Лос-Анджелесе.
Портал Axios во вторник писал, что Трамп как никогда близок к тому, чтобы применить закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, чтобы остановить протесты в Лос-Анджелесе.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.