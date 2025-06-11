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Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 11.06.2025 (обновлено: 23:15 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022391020.html
Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс
Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс
Президент США Дональд Трамп ясно понимает, что Украина не в состоянии победить на поле боя, но у его стремления к мирному урегулированию конфликта очень много... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:14:00+03:00
2025-06-11T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно понимает, что Украина не в состоянии победить на поле боя, но у его стремления к мирному урегулированию конфликта очень много противников, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Президент Трамп ясно понимает, что это провалилось… Украина не может победить на поле боя. Больше войны означает больше смертей, (на - ред.) сотни тысяч больше, а не меньше, потеря территории... Это очень точный взгляд президента Трампа на ситуацию", - сообщил он. По мнению американского экономиста, для Вашингтона конфликт на Украине является "дорогостоящей войной", которая "отвлекает внимание" Америки, а Трамп также согласен с подходом о нерасширении НАТО. "Почему мир не наступает просто так, когда вы говорите, что не хотите воевать? Причина в том, что те силы, которые хотят войны, действительно сильны. Они не останавливаются просто так. Они не останавливаются, потому что президент считает, что война должна закончиться. У войны много сторонников", - указал Сакс. По его словам, американская система работает так, что "военная машина все время набирает обороты". "Это большая операция. Это больше триллиона долларов в год ... и это только часть США", - заключил он.
https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс

Экономист Сакс: Трамп понимает, что Украина не победит на поле боя

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно понимает, что Украина не в состоянии победить на поле боя, но у его стремления к мирному урегулированию конфликта очень много противников, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Президент Трамп ясно понимает, что это провалилось… Украина не может победить на поле боя. Больше войны означает больше смертей, (на - ред.) сотни тысяч больше, а не меньше, потеря территории... Это очень точный взгляд президента Трампа на ситуацию", - сообщил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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По мнению американского экономиста, для Вашингтона конфликт на Украине является "дорогостоящей войной", которая "отвлекает внимание" Америки, а Трамп также согласен с подходом о нерасширении НАТО.
"Почему мир не наступает просто так, когда вы говорите, что не хотите воевать? Причина в том, что те силы, которые хотят войны, действительно сильны. Они не останавливаются просто так. Они не останавливаются, потому что президент считает, что война должна закончиться. У войны много сторонников", - указал Сакс.
По его словам, американская система работает так, что "военная машина все время набирает обороты".
"Это большая операция. Это больше триллиона долларов в год ... и это только часть США", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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