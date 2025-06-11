https://ria.ru/20250611/tramp-2022391020.html

Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс

Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп понимает, что Украина не победит, заявил экономист Сакс

Президент США Дональд Трамп ясно понимает, что Украина не в состоянии победить на поле боя, но у его стремления к мирному урегулированию конфликта очень много... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:14:00+03:00

2025-06-11T23:14:00+03:00

2025-06-11T23:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно понимает, что Украина не в состоянии победить на поле боя, но у его стремления к мирному урегулированию конфликта очень много противников, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Президент Трамп ясно понимает, что это провалилось… Украина не может победить на поле боя. Больше войны означает больше смертей, (на - ред.) сотни тысяч больше, а не меньше, потеря территории... Это очень точный взгляд президента Трампа на ситуацию", - сообщил он. По мнению американского экономиста, для Вашингтона конфликт на Украине является "дорогостоящей войной", которая "отвлекает внимание" Америки, а Трамп также согласен с подходом о нерасширении НАТО. "Почему мир не наступает просто так, когда вы говорите, что не хотите воевать? Причина в том, что те силы, которые хотят войны, действительно сильны. Они не останавливаются просто так. Они не останавливаются, потому что президент считает, что война должна закончиться. У войны много сторонников", - указал Сакс. По его словам, американская система работает так, что "военная машина все время набирает обороты". "Это большая операция. Это больше триллиона долларов в год ... и это только часть США", - заключил он.

https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато