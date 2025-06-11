Рейтинг@Mail.ru
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 11.06.2025 (обновлено: 18:22 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022331643.html
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях
Президент США Дональд Трамп посчитал "очень милым", что предприниматель Илон Маск, с которым у него ранее произошла ссора, заявил о сожалении в связи с... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:00:00+03:00
2025-06-11T18:22:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286176_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_2bccac0aeae69df5242656bb4f383d70.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал "очень милым", что предприниматель Илон Маск, с которым у него ранее произошла ссора, заявил о сожалении в связи с некоторыми публикациями об американском лидере.Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам."Я подумал, очень мило, что он так поступил", - заявил Трамп в телефонном разговоре с изданием New York Post. При этом он не уточнил, готов ли он забыть прежние разногласия с Маском.Президент США ранее сказал, что не исключает возможность примирения с Маском.На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022271793.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021286176_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1ba1cfeab7d899db9627b437903d7b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях

Трамп посчитал очень милым слова Маска о сожалении о некоторых его постах

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал "очень милым", что предприниматель Илон Маск, с которым у него ранее произошла ссора, заявил о сожалении в связи с некоторыми публикациями об американском лидере.
Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
"Я подумал, очень мило, что он так поступил", - заявил Трамп в телефонном разговоре с изданием New York Post. При этом он не уточнил, готов ли он забыть прежние разногласия с Маском.
Президент США ранее сказал, что не исключает возможность примирения с Маском.
На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Опрос показал, сколько американцев верят в победу Трампа без Маска
Вчера, 15:35
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала