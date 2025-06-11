https://ria.ru/20250611/tramp-2022331643.html

Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях

Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях

Президент США Дональд Трамп посчитал "очень милым", что предприниматель Илон Маск, с которым у него ранее произошла ссора, заявил о сожалении в связи с... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посчитал "очень милым", что предприниматель Илон Маск, с которым у него ранее произошла ссора, заявил о сожалении в связи с некоторыми публикациями об американском лидере.Ранее Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам."Я подумал, очень мило, что он так поступил", - заявил Трамп в телефонном разговоре с изданием New York Post. При этом он не уточнил, готов ли он забыть прежние разногласия с Маском.Президент США ранее сказал, что не исключает возможность примирения с Маском.На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022271793.html

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