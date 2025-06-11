Опрос показал, сколько американцев верят в победу Трампа без Маска
Daily Mail: более 40% американцев считают, что Трамп мог бы победить без Маска
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 40% американцев считают, что президент США Дональд Трамп мог бы одержать победу в 2024 году без помощи американского предпринимателя Илона Маска, следует из данных опроса исследовательской компании JL Partners для газеты Daily Mail.
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Согласно данным опроса, представленным Daily Mail в среду, только 34% американцев считают, что Трамп не смог бы стать президентом без Маска. Более 20% опрошенных не смогли ответить.
По данным опроса, 71% республиканцев считают, что президент мог бы обойтись без поддержки генерального директора компании Tesla в то время, как только 15% считают наоборот. Среди демократов, более 50% отмечают вклад Маска в победу Трампа на выборах в то время, как 24% считают, что президент мог бы "справиться сам".
Опрос проводился 6 июня среди 1006 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Перепалка произошла днем позже после того, как предприниматель призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.