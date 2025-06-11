Рейтинг@Mail.ru
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 11.06.2025 (обновлено: 15:26 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022263427.html
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп
Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:16:00+03:00
2025-06-11T15:26:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_00f96dc0fad4abff9bfec4fc92c7fd86.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд ТрампВашингтон выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022262827.html
сша
вашингтон (штат)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_191:0:1712:1141_1920x0_80_0_0_4145a23f0767dc824e3c370487a466cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп

Трамп: США вновь разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд Трамп

Вашингтон выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
КНР будет поставлять редкоземельные металлы в США, заявил Трамп
15:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)КитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала