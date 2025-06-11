https://ria.ru/20250611/tramp-2022263427.html

США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп

США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025

США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп

Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:16:00+03:00

2025-06-11T15:16:00+03:00

2025-06-11T15:26:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

китай

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_00f96dc0fad4abff9bfec4fc92c7fd86.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд ТрампВашингтон выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

https://ria.ru/20250611/tramp-2022262827.html

сша

вашингтон (штат)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп