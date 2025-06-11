https://ria.ru/20250611/tramp-2022263427.html
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.06.2025
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп
Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:16:00+03:00
2025-06-11T15:16:00+03:00
2025-06-11T15:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран, заявил в среду американский президент Дональд ТрампВашингтон выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп
США разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах, заявил Трамп
Трамп: США вновь разрешит студентам из КНР учиться в американских вузах