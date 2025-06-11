https://ria.ru/20250611/tramp-2022235709.html

Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном

Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:55:00+03:00

2025-06-11T13:55:00+03:00

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сша

иран

обострение отношений сша и ирана

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном."Раньше я думал, что сделка будет достигнута, но сейчас я всё меньше и меньше в этом уверен. Похоже, они затягивают. Это печально… Я бы сказал, что соглашение возможно, но теперь гораздо менее уверен в этом, чем пару месяцев назад", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн из Белого дома в рамках запуска подкаста Pod Force One.Он добавил, что не знает, с чем связано изменение позиции Тегерана.

https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html

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сша, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, дональд трамп