Рейтинг@Mail.ru
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 11.06.2025 (обновлено: 16:03 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022235709.html
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:55:00+03:00
2025-06-11T16:03:00+03:00
сша
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:344:916:859_1920x0_80_0_0_1220f358d09b73f952bc5161285b608b.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном."Раньше я думал, что сделка будет достигнута, но сейчас я всё меньше и меньше в этом уверен. Похоже, они затягивают. Это печально… Я бы сказал, что соглашение возможно, но теперь гораздо менее уверен в этом, чем пару месяцев назад", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн из Белого дома в рамках запуска подкаста Pod Force One.Он добавил, что не знает, с чем связано изменение позиции Тегерана.
https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:233:916:920_1920x0_80_0_0_148718fed2d688cc9da25e42a883d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, дональд трамп
США, Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Дональд Трамп
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном

Трамп не уверен в том, что США и Иран смогут заключить ядерную сделку

© Фото : The White HouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : The White House
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном.
"Раньше я думал, что сделка будет достигнута, но сейчас я всё меньше и меньше в этом уверен. Похоже, они затягивают. Это печально… Я бы сказал, что соглашение возможно, но теперь гораздо менее уверен в этом, чем пару месяцев назад", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн из Белого дома в рамках запуска подкаста Pod Force One.
Он добавил, что не знает, с чем связано изменение позиции Тегерана.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД
13:39
 
СШАИранОбострение отношений США и ИранаВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала