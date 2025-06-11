https://ria.ru/20250611/tramp-2022235709.html
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:55:00+03:00
2025-06-11T13:55:00+03:00
2025-06-11T16:03:00+03:00
сша
иран
обострение отношений сша и ирана
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:344:916:859_1920x0_80_0_0_1220f358d09b73f952bc5161285b608b.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всё меньше уверен в том, что Вашингтону удастся заключить ядерное соглашение с Ираном."Раньше я думал, что сделка будет достигнута, но сейчас я всё меньше и меньше в этом уверен. Похоже, они затягивают. Это печально… Я бы сказал, что соглашение возможно, но теперь гораздо менее уверен в этом, чем пару месяцев назад", — сказал Трамп в интервью журналистке Миранде Дивайн из Белого дома в рамках запуска подкаста Pod Force One.Он добавил, что не знает, с чем связано изменение позиции Тегерана.
https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020604725_0:233:916:920_1920x0_80_0_0_148718fed2d688cc9da25e42a883d061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, обострение отношений сша и ирана, в мире, дональд трамп
США, Иран, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Дональд Трамп
Трамп все меньше уверен в возможности ядерной сделки с Ираном
Трамп не уверен в том, что США и Иран смогут заключить ядерную сделку