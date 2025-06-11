Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 11.06.2025 (обновлено: 08:48 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются - РИА Новости, 11.06.2025
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:47:00+03:00
2025-06-11T08:48:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
протесты в калифорнии
гэвин ньюсом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a00a0a1347bae147051b3850a6bd5a62.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп."То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться. &lt;...&gt; Эти ребята являются профессионалами, они не любители. &lt;...&gt; Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через Пэм Бонди и Минюст, кто это. &lt;...&gt; Кто финансирует все это оборудование? Очень профессионально", — заявил он в выступлении перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.По мнению политика, без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-11T07:47
true
PT0M12S
Баррикады во время протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-11T07:47
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162224_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4557f2eda24413f8b22e8588744e7956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии, гэвин ньюсом
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии, Гэвин Ньюсом
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Трамп: протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп.
"То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться. <...> Эти ребята являются профессионалами, они не любители. <...> Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через Пэм Бонди и Минюст, кто это. <...> Кто финансирует все это оборудование? Очень профессионально", — заявил он в выступлении перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.
По мнению политика, без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на Дональда Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
05:16
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампПротесты в КалифорнииГэвин Ньюсом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала