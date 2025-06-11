Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
Трамп: протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп.
"То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться. <...> Эти ребята являются профессионалами, они не любители. <...> Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через Пэм Бонди и Минюст, кто это. <...> Кто финансирует все это оборудование? Очень профессионально", — заявил он в выступлении перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.
По мнению политика, без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на Дональда Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.