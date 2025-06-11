https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html

Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:47:00+03:00

2025-06-11T07:47:00+03:00

2025-06-11T08:48:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

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дональд трамп

протесты в калифорнии

гэвин ньюсом

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются, предположил президент США Дональд Трамп."То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться. <...> Эти ребята являются профессионалами, они не любители. <...> Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через Пэм Бонди и Минюст, кто это. <...> Кто финансирует все это оборудование? Очень профессионально", — заявил он в выступлении перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.По мнению политика, без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html

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Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-11T07:47 true PT0M12S

Баррикады во время протестов в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-11T07:47 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии, гэвин ньюсом