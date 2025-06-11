https://ria.ru/20250611/tramp-2022141751.html

Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла

Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла - РИА Новости, 11.06.2025

Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков, которые идут в Калифорнии... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T00:06:00+03:00

2025-06-11T00:06:00+03:00

2025-06-11T00:29:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

калифорния

дональд трамп

гэвин ньюсом

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efab3c1028ce3ebe600744b99f0fe540.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков, которые идут в Калифорнии из-за его миграционной политики."Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, точно так же, как дома (в Лос-Анджелесе — Прим. ред.) сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, - это американский флаг", — сказал Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250610/tramp-2022055941.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html

лос-анджелес

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, пит хегсет, министерство обороны сша