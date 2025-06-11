Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы дотла
Трамп заявил, что без его вмешательства Лос-Анджелес сгорел бы из-за беспорядков
Акция протеста в Лос-Анджелесе
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже бы сгорел дотла из-за протестов и беспорядков, которые идут в Калифорнии из-за его миграционной политики.
"Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, точно так же, как дома (в Лос-Анджелесе — Прим. ред.) сгорели дотла всего несколько месяцев назад, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, - это американский флаг", — сказал Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.