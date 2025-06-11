https://ria.ru/20250611/terrorizm-2022276781.html

Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма

Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 11.06.2025

Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в финансировании терроризма 38-летнего жителя Курской области, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:51:00+03:00

2025-06-11T15:51:00+03:00

2025-06-11T15:51:00+03:00

происшествия

россия

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в финансировании терроризма 38-летнего жителя Курской области, сообщили в региональном СУСК РФ. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что с октября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемый, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществлял с личного счета переводы денежных средств на банковские счета организации, которая решением Верховного суда РФ признана террористической организацией. "Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена региональным управлением ФСБ России совместно сотрудниками УМВД России по Курской области. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/terrorizm-2021462643.html

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происшествия, россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)