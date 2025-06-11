https://ria.ru/20250611/terrorizm-2022276781.html
Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма
Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма - РИА Новости, 11.06.2025
Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма
Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в финансировании терроризма 38-летнего жителя Курской области, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:51:00+03:00
2025-06-11T15:51:00+03:00
2025-06-11T15:51:00+03:00
происшествия
россия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
КУРСК, 11 июн - РИА Новости. Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в финансировании терроризма 38-летнего жителя Курской области, сообщили в региональном СУСК РФ. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что с октября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемый, находясь на территории области, с помощью банковского онлайн-сервиса неоднократно осуществлял с личного счета переводы денежных средств на банковские счета организации, которая решением Верховного суда РФ признана террористической организацией. "Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена региональным управлением ФСБ России совместно сотрудниками УМВД России по Курской области. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/terrorizm-2021462643.html
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007375728.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Курской области будут судить по делу о финансировании терроризма
СК завершил расследование дела жителя Курской области о спонсорстве терроризма