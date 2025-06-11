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На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях
На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях - РИА Новости, 11.06.2025
На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях
Краснодарское ЛУ МВД на транспорте совместно с УФСБ пресекло в Краснодаре попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, задержаны три человека,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:25:00+03:00
2025-06-11T13:25:00+03:00
2025-06-11T13:26:00+03:00
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Краснодарское ЛУ МВД на транспорте совместно с УФСБ пресекло в Краснодаре попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, задержаны три человека, сообщает пресс-служба транспортной полиция по ЮФО. "Сотрудниками отдела уголовного розыска Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны три человека, причастные к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге", - говорится в сообщении. Как сообщается, задержанными оказались трое подозреваемых в возрасте 24-25 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что получили в мессенджере предложение о "заработке" от неизвестного лица и совершили преступление за денежное вознаграждение в криптовалюте. По информации ведомства, следственно-оперативная группа зафиксировала попытку повредить релейный шкаф вблизи станции "Краснодар-2". Инцидент не успел привести к сбоям в движении поездов. Следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Уточняется, что данный вид преступления относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
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Задержание троих мужчин в возрасте 24-25 лет, которые пытались поджечь релейный шкаф на ж/д путях
Теракт предотвращен, возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
2025-06-11T13:25
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краснодар, россия, краснодарский край, общество
Краснодар, Россия, Краснодарский край, Общество
На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях
Теракт предотвращен на Кубани, задержаны трое поджигателей релейного шкафа