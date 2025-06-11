https://ria.ru/20250611/teplova-2022169223.html

Умерла поэтесса Инна Теплова

Умерла поэтесса Инна Теплова - РИА Новости, 11.06.2025

Умерла поэтесса Инна Теплова

Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:20:00+03:00

2025-06-11T09:20:00+03:00

2025-06-11T09:20:00+03:00

культура

россия

москва

захар прилепин

новости культуры

инна теплова (поэтесса)

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Москва, 11 июн - РИА Новости. Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. "Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо", - говорится в сообщении. Прилепин также отметил, что причины смерти поэтессы пока не ясны, но это не самоубийство. Теплова являлась членом Союза российских писателей с 2021 года. Была лауреатом калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой (2021 год), литературной премии партии "Справедливая Россия - За Правду" (2022 год), стипендиаткой Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей "Липки" (2022 год). Произведения поэтессы публиковались в журналах "Наш современник", "Плавучий мост".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, захар прилепин, новости культуры, инна теплова (поэтесса)