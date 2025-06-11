Рейтинг@Mail.ru
Умерла поэтесса Инна Теплова - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:20 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/teplova-2022169223.html
Умерла поэтесса Инна Теплова
Умерла поэтесса Инна Теплова - РИА Новости, 11.06.2025
Умерла поэтесса Инна Теплова
Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:20:00+03:00
2025-06-11T09:20:00+03:00
культура
россия
москва
захар прилепин
новости культуры
инна теплова (поэтесса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022169030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10c533368576bbe9c039309de8ec74ea.jpg
Москва, 11 июн - РИА Новости. Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. "Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо", - говорится в сообщении. Прилепин также отметил, что причины смерти поэтессы пока не ясны, но это не самоубийство. Теплова являлась членом Союза российских писателей с 2021 года. Была лауреатом калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой (2021 год), литературной премии партии "Справедливая Россия - За Правду" (2022 год), стипендиаткой Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей "Липки" (2022 год). Произведения поэтессы публиковались в журналах "Наш современник", "Плавучий мост".
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022169030_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_2fe7aab8eb85e0eeaccfeba435297b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, захар прилепин, новости культуры, инна теплова (поэтесса)
Культура, Россия, Москва, Захар Прилепин, Новости культуры, Инна Теплова (поэтесса)
Умерла поэтесса Инна Теплова

Член Союза писателей России поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПоэтесса Инна Теплова
Поэтесса Инна Теплова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Поэтесса Инна Теплова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 11 июн - РИА Новости. Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин.
«
"Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо", - говорится в сообщении.
Прилепин также отметил, что причины смерти поэтессы пока не ясны, но это не самоубийство.
Теплова являлась членом Союза российских писателей с 2021 года. Была лауреатом калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой (2021 год), литературной премии партии "Справедливая Россия - За Правду" (2022 год), стипендиаткой Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей "Липки" (2022 год).
Произведения поэтессы публиковались в журналах "Наш современник", "Плавучий мост".
 
КультураРоссияМоскваЗахар ПрилепинНовости культурыИнна Теплова (поэтесса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала