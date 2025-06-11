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Умерла поэтесса Инна Теплова
Умерла поэтесса Инна Теплова - РИА Новости, 11.06.2025
Умерла поэтесса Инна Теплова
Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:20:00+03:00
2025-06-11T09:20:00+03:00
2025-06-11T09:20:00+03:00
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москва
захар прилепин
новости культуры
инна теплова (поэтесса)
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Москва, 11 июн - РИА Новости. Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин. "Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо", - говорится в сообщении. Прилепин также отметил, что причины смерти поэтессы пока не ясны, но это не самоубийство. Теплова являлась членом Союза российских писателей с 2021 года. Была лауреатом калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой (2021 год), литературной премии партии "Справедливая Россия - За Правду" (2022 год), стипендиаткой Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей "Липки" (2022 год). Произведения поэтессы публиковались в журналах "Наш современник", "Плавучий мост".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, захар прилепин, новости культуры, инна теплова (поэтесса)
Культура, Россия, Москва, Захар Прилепин, Новости культуры, Инна Теплова (поэтесса)
Умерла поэтесса Инна Теплова
Член Союза писателей России поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет