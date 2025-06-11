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Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 11.06.2025 (обновлено: 13:13 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/tela-2022178374.html
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела - РИА Новости, 11.06.2025
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела
Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:19:00+03:00
2025-06-11T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чей боуз
вооруженные силы украины
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Маленький диктатор в Киеве (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) отказывается позволить "своему народу" получить тела своих близких. Некоторых одурачили, других заставили умереть за НАТО и ЕС. Украинский народ, несомненно, начинает понимать, кто его настоящие враги", — написал он.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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в мире, украина, россия, чей боуз, вооруженные силы украины, владимир зеленский, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела

Боуз: после отказа Киева забирать тела украинцы поняли, кто их настоящие враги

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Маленький диктатор в Киеве (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) отказывается позволить "своему народу" получить тела своих близких. Некоторых одурачили, других заставили умереть за НАТО и ЕС. Украинский народ, несомненно, начинает понимать, кто его настоящие враги", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
08:00
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧей БоузВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
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