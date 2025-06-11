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Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела - РИА Новости, 11.06.2025
Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела
Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:19:00+03:00
2025-06-11T10:19:00+03:00
2025-06-11T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Маленький диктатор в Киеве (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) отказывается позволить "своему народу" получить тела своих близких. Некоторых одурачили, других заставили умереть за НАТО и ЕС. Украинский народ, несомненно, начинает понимать, кто его настоящие враги", — написал он.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела
Боуз: после отказа Киева забирать тела украинцы поняли, кто их настоящие враги