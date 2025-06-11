https://ria.ru/20250611/tela-2022178374.html

Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела

Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела - РИА Новости, 11.06.2025

Журналист сообщил Киеву мрачные новости после отказа забирать тела

Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:19:00+03:00

2025-06-11T10:19:00+03:00

2025-06-11T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинцы начали понимать, кто их настоящие враги, после отказа Киева забирать тела погибших солдат ВСУ, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Маленький диктатор в Киеве (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) отказывается позволить "своему народу" получить тела своих близких. Некоторых одурачили, других заставили умереть за НАТО и ЕС. Украинский народ, несомненно, начинает понимать, кто его настоящие враги", — написал он.Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела до Украины предложение передать тела погибших военных и была готова сделать это на прошлой неделе, однако до сих пор не получила согласия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными, заявив, что в России слышали различные неправдоподобные отговорки со стороны киевского режима, объясняющие, из-за чего они не выполняют договоренности.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

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