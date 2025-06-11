https://ria.ru/20250611/taurus--2022175535.html
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 11.06.2025
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
россия
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответе главе Бундестага ФРГ Юлии Клекнер. "Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
германия
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2e489f5d395e2d41ecb2225b7bbef973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, киев, россия, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, бундестаг германии, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Бундесвер Германии
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
Володин: передача Киеву ракет Taurus подтолкнет ФРГ на вооруженный конфликт с РФ