https://ria.ru/20250611/taurus--2022175535.html

Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus

Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 11.06.2025

Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus

Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:55:00+03:00

2025-06-11T09:55:00+03:00

2025-06-11T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответе главе Бундестага ФРГ Юлии Клекнер. "Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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