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Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 11.06.2025 (обновлено: 10:02 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/taurus--2022175535.html
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 11.06.2025
Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus
Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:55:00+03:00
2025-06-11T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответе главе Бундестага ФРГ Юлии Клекнер. "Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
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Володин предостерег Германию от передачи Киеву ракет Taurus

Володин: передача Киеву ракет Taurus подтолкнет ФРГ на вооруженный конфликт с РФ

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ на ещё один вооруженный конфликт с Россией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответе главе Бундестага ФРГ Юлии Клекнер.
"Сегодня же правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры. Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевРоссияВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума РФБундестаг ГерманииБундесвер Германии
 
 
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