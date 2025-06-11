https://ria.ru/20250611/tallin-2022151456.html

Русский театр в Таллине переименуют

Русский театр в Таллине переименуют - РИА Новости, 11.06.2025

Русский театр в Таллине переименуют

Директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название - без национальной привязки, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T04:21:00+03:00

2025-06-11T04:21:00+03:00

2025-06-11T04:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название - без национальной привязки, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление директора. Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города". "Десятого июня было представлено новое название Русского театра - Театр Сюдалинна", - говорится в сообщении на сайте ERR со ссылкой на заявление директора театра. Отмечается, что вскоре это название будет официально закреплено приказом министра культуры прибалтийской республики. "Смена названия означает, что меняется и содержание. За это время многое изменилось: больше нельзя приглашать актеров, режиссеров и художников из России, многие наши актеры вышли на пенсию", - заявил председатель совета театра Маргус Алликмаа. Он подчеркнул, что художественный руководитель театра Дмитрий Петренко взял курс на "более европейский вектор развития", что также стало причиной смены названия. Аликмаа добавил, что в театре продолжат играть на русском языке, при этом бюджет учреждения будет сокращен. Ранее экс-председатель совета театра Яак Аллик заявил, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное.

https://ria.ru/20250610/estoniya-2021914051.html

https://ria.ru/20250530/narva-2019919403.html

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таллин, эстония, россия