Русский театр в Таллине переименуют
ERR: Русский театр в Таллине переименуют без национальной привязки
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название - без национальной привязки, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление директора.
Речь идет о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города".
"Десятого июня было представлено новое название Русского театра - Театр Сюдалинна", - говорится в сообщении на сайте ERR со ссылкой на заявление директора театра.
Отмечается, что вскоре это название будет официально закреплено приказом министра культуры прибалтийской республики.
"Смена названия означает, что меняется и содержание. За это время многое изменилось: больше нельзя приглашать актеров, режиссеров и художников из России, многие наши актеры вышли на пенсию", - заявил председатель совета театра Маргус Алликмаа. Он подчеркнул, что художественный руководитель театра Дмитрий Петренко взял курс на "более европейский вектор развития", что также стало причиной смены названия. Аликмаа добавил, что в театре продолжат играть на русском языке, при этом бюджет учреждения будет сокращен.
Ранее экс-председатель совета театра Яак Аллик заявил, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное.