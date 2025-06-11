https://ria.ru/20250611/tailand-2022392505.html

В Таиланде прошел торжественный прием по случаю Дня России

В Таиланде прошел торжественный прием по случаю Дня России - РИА Новости, 11.06.2025

В Таиланде прошел торжественный прием по случаю Дня России

Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством РФ в Таиланде и состоявшийся в среду в зале приемов гостиницы Shangri-La в Бангкоке,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:26:00+03:00

2025-06-11T23:26:00+03:00

2025-06-11T23:38:00+03:00

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БАНГКОК, 11 июн - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России, организованный посольством РФ в Таиланде и состоявшийся в среду в зале приемов гостиницы Shangri-La в Бангкоке, посетили более 800 человек, передает корреспондент РИА Новости. Среди гостей были высокопоставленные таиландские политики и государственные служащие, представители министерств и ведомств Таиланда, командования всех видов вооруженных сил страны, крупнейших университетов, общественных организаций и деловых кругов Таиланда, послы и дипломаты из дружественных России стран, аккредитованные в Бангкоке, а также российские соотечественники, живущие и работающие в Таиланде. Официальная часть приема началась с исполнения гимнов Таиланда и России и тостов за здоровье короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы V) и президента России Владимира Путина. Огромный зал был заполнен гостями, на большой сцене после окончания официальной части выступали воспитанницы известной далеко за пределами Таиланда Русской академии танца "Катюша" в Бангкоке под художественным руководством Екатерины Алексеевой, исполнявшие русские народные танцы. Весь вечер для гостей играл приглашенный на праздник оркестр сухопутных войск Таиланда. Из всего множества столов фуршета наибольшей популярностью пользовался стенд с блюдами русской национальной кухни, к которому весь вечер стояла очередь. В зале были слышны разговоры не только на английском, традиционном языке общения на международных мероприятиях, но и на русском, и на тайском языке: среди гостей было немало тайцев, учивших русский язык в России или в Таиланде, были также и россияне, говорящие по-тайски. "Власти Таиланда сегодня были представлены на нашем празднике на хорошем уровне", - сказал после окончания приема, отвечая на вопрос российских журналистов, посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "На приеме был председатель сената Таиланда Монгкхон Сурасат с большой группой сенаторов, в том числе сенаторов - членов парламентской группы дружбы с Россией. Был также министр по делам администрации премьер-министра Чусак Сиринин, министр социального развития и безопасности человека Воравут Силапа-Ача и его супруга, вице-президент Олимпийского комитета Таиланда Суванна Силапа-Ача", - уточнил глава российской дипмиссии. Посол России сообщил также, что на приеме присутствовали губернатор Бангкока Чатчат Ситтхипхан, вице-министр иностранных дел Таиланда мадам Лаливан Канчаначари, постоянный секретарь министерства обороны Таиланда генерал Санитчанок Сангхачан, который ездил недавно в Россию в качестве главы делегации Таиланда, посетившей Парад Победы 9 мая, и многие другие. "Поздравления с Днем России пришли в российское посольство от премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, от вице-премьеров, от министра иностранных дел Марита Сангиемпхонга и других руководителей страны", - рассказал глава российской дипмиссии в Таиланде. В своем обращении к присутствующим на праздновании Дня России Томихин подчеркнул, что отношения королевства Таиланд и Российской Федерации основываются на взаимопонимании, взаимной поддержке и взаимном доверии. "У наших отношений крепкий фундамент, заложенный еще в XIX веке. С того времени было достигнуто множество важных целей. Сегодня отношения наших стран, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, развиты во множестве областей: в политике и безопасности, в экономике и торговле, науке и технологиях, в образовании и культуре", - сказал российский посол. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250611/armeniya-2022387309.html

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таиланд, бангкок, день россии, общество