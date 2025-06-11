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В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития - РИА Новости, 11.06.2025
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23:03 11.06.2025 (обновлено: 23:06 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/svo-2022389521.html
В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития
В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития - РИА Новости, 11.06.2025
В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития
Жители Новоузенского района Саратовской области простились с экс-министром регионального развития Павлом Беликовым, погибшим в зоне проведения спецоперации,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:03:00+03:00
2025-06-11T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
россия
луганская народная республика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Жители Новоузенского района Саратовской области простились с экс-министром регионального развития Павлом Беликовым, погибшим в зоне проведения спецоперации, сообщает районная администрация. "Жители Новоузенского района простились с участником специальной военной операции Беликовым Павлом Петровичем. Третьего июня 2025 года в районе населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович", - говорится в сообщении администрации. В 2008 году Беликов был министром регионального развития Саратовской области, позднее ведомство было преобразовано в региональное министерство по делам территориальных образований. Позже Беликов стал директором ФГУП "Консервный завод" ФСИН России. В декабре 2018 года Энгельсский районный суд Саратовской области вынес обвинительный приговор Беликову по эпизодам, связанным с его работой на "Консервном заводе". Экс-директор предприятия получил восемь с половиной лет колонии за растрату более 65 миллионов рублей при закупках растительных жиров для завода, заключая фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями. Также Беликов вместе с соучастниками организовал поставку в территориальные подразделения ФСИН России дешевой продукции под видом маргарина, при этом цена на нее была завышена. Поступившие по госконтрактам деньги были перечислены на счет подконтрольной им фирмы.
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саратовская область, россия, луганская народная республика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития

В Саратовской области простились с экс-министром правительства региона Беликовым

© Фото : Администрация Новоузенского района Экс-министр регионального развития Саратовской области Павел Беликов
Экс-министр регионального развития Саратовской области Павел Беликов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Администрация Новоузенского района
Экс-министр регионального развития Саратовской области Павел Беликов. Архивное фото
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Жители Новоузенского района Саратовской области простились с экс-министром регионального развития Павлом Беликовым, погибшим в зоне проведения спецоперации, сообщает районная администрация.
"Жители Новоузенского района простились с участником специальной военной операции Беликовым Павлом Петровичем. Третьего июня 2025 года в районе населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович", - говорится в сообщении администрации.
В 2008 году Беликов был министром регионального развития Саратовской области, позднее ведомство было преобразовано в региональное министерство по делам территориальных образований. Позже Беликов стал директором ФГУП "Консервный завод" ФСИН России.
В декабре 2018 года Энгельсский районный суд Саратовской области вынес обвинительный приговор Беликову по эпизодам, связанным с его работой на "Консервном заводе". Экс-директор предприятия получил восемь с половиной лет колонии за растрату более 65 миллионов рублей при закупках растительных жиров для завода, заключая фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями. Также Беликов вместе с соучастниками организовал поставку в территориальные подразделения ФСИН России дешевой продукции под видом маргарина, при этом цена на нее была завышена. Поступившие по госконтрактам деньги были перечислены на счет подконтрольной им фирмы.
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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