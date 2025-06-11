В Саратовской области простились с экс-министром регионального развития
В Саратовской области простились с экс-министром правительства региона Беликовым
© Фото : Администрация Новоузенского района Экс-министр регионального развития Саратовской области Павел Беликов
© Фото : Администрация Новоузенского района
Экс-министр регионального развития Саратовской области Павел Беликов. Архивное фото
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Жители Новоузенского района Саратовской области простились с экс-министром регионального развития Павлом Беликовым, погибшим в зоне проведения спецоперации, сообщает районная администрация.
"Жители Новоузенского района простились с участником специальной военной операции Беликовым Павлом Петровичем. Третьего июня 2025 года в районе населенного пункта Марковский Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович", - говорится в сообщении администрации.
В 2008 году Беликов был министром регионального развития Саратовской области, позднее ведомство было преобразовано в региональное министерство по делам территориальных образований. Позже Беликов стал директором ФГУП "Консервный завод" ФСИН России.
В декабре 2018 года Энгельсский районный суд Саратовской области вынес обвинительный приговор Беликову по эпизодам, связанным с его работой на "Консервном заводе". Экс-директор предприятия получил восемь с половиной лет колонии за растрату более 65 миллионов рублей при закупках растительных жиров для завода, заключая фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями. Также Беликов вместе с соучастниками организовал поставку в территориальные подразделения ФСИН России дешевой продукции под видом маргарина, при этом цена на нее была завышена. Поступившие по госконтрактам деньги были перечислены на счет подконтрольной им фирмы.