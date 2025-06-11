https://ria.ru/20250611/svo-2022077274.html

Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области

Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025

Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области

Подразделения ВСУ используют большое количество дронов камикадзе и ударных самолетов, чтобы помешать российским войскам в наступлении на Сумскую область,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:00:00+03:00

2025-06-11T07:00:00+03:00

2025-06-11T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

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КУРСК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения ВСУ используют большое количество дронов камикадзе и ударных самолетов, чтобы помешать российским войскам в наступлении на Сумскую область, сообщил РИА Новости оператор расчета беспилотника "Орлан-10" 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа."Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки", - поясняет Уфа.Подразделения группировки "Север" продолжают работать по целям в Сумской области, отодвигая фронта все дальше от Курского приграничья.

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

сумская область

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Разведчики 155-бригады морской пехоты ТОФ – о своей работе Разведчики 155-бригады морской пехоты ТОФ – о своей работе 2025-06-11T07:00 true PT2M36S

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область