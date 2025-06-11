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Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области
Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области
Подразделения ВСУ используют большое количество дронов камикадзе и ударных самолетов, чтобы помешать российским войскам в наступлении на Сумскую область,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:00:00+03:00
2025-06-11T07:00:00+03:00
2025-06-11T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 июн — РИА Новости. Подразделения ВСУ используют большое количество дронов камикадзе и ударных самолетов, чтобы помешать российским войскам в наступлении на Сумскую область, сообщил РИА Новости оператор расчета беспилотника "Орлан-10" 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа."Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки", - поясняет Уфа.Подразделения группировки "Север" продолжают работать по целям в Сумской области, отодвигая фронта все дальше от Курского приграничья.
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Разведчики 155-бригады морской пехоты ТОФ – о своей работе
Разведчики 155-бригады морской пехоты ТОФ – о своей работе
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
Морпех рассказал, как ВСУ действуют в Сумской области
ВСУ сменили тактику штурма в Сумской области