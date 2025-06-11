Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему генералу ВСУ Галушкину
"Общественное": экс-генерала ВСУ Галушкина поместили под домашний арест
© Фото : соцсетиЮрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
© Фото : соцсети
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на его адвоката Дмитрия Кругового.
Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие". В апреле суд продлил ему содержание под стражей до 20 июня.
"Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" генерала Юрия Галушкина — с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем были взяты под стражу Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.