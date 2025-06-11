https://ria.ru/20250611/sud-2022385045.html

Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему генералу ВСУ Галушкину

Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему генералу ВСУ Галушкину - РИА Новости, 11.06.2025

Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему генералу ВСУ Галушкину

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:28:00+03:00

2025-06-11T22:28:00+03:00

2025-06-11T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру оперативно-тактического управления "Харьков", бригадному генералу ВСУ Юрию Галушкину, проходящему по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на его адвоката Дмитрия Кругового. Украинские СМИ 22 января сообщили об аресте Галушкина. В этот же день за него был внесен залог. Но при выходе из СИЗО его повторно задержали по новому обвинению – "содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ применять оружие". В апреле суд продлил ему содержание под стражей до 20 июня. "Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для экс-начальника ОТУ "Харьков" генерала Юрия Галушкина — с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. В январе госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем были взяты под стражу Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022272554.html

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины