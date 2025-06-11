Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании
Reuters: суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании
© AP Photo / Laurent CiprianiПродюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Laurent Cipriani
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора, передает агентство Рейтер.
Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса.
"Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений - предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году", - говорится в сообщении агентства.
При этом он был признан невиновным по обвинению в изнасиловании Каи Сокол в 2002 году, когда она была 16-летней начинающей актрисой, отмечает агентство.
"Присяжные еще не вынесли вердикт по третьему обвинению, которое обвиняет его в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. Они возобновят совещания по этому обвинению в четверг", - сообщает издание.
Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
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