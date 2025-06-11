https://ria.ru/20250611/sud-2022380076.html

Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании

Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании - РИА Новости, 11.06.2025

Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании

Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:41:00+03:00

2025-06-11T21:41:00+03:00

2025-06-11T21:41:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июн - РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора, передает агентство Рейтер. Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. "Присяжные признали Вайнштейна виновным по одному из трех предъявленных ему обвинений - предполагаемое изнасилование бывшей помощницы, продюсера Мириам Хейли в 2006 году", - говорится в сообщении агентства. При этом он был признан невиновным по обвинению в изнасиловании Каи Сокол в 2002 году, когда она была 16-летней начинающей актрисой, отмечает агентство. "Присяжные еще не вынесли вердикт по третьему обвинению, которое обвиняет его в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. Они возобновят совещания по этому обвинению в четверг", - сообщает издание. Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году. Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.

https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html

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нью-йорк (город), лос-анджелес, голливуд, харви вайнштейн, в мире