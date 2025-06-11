https://ria.ru/20250611/sud-2022295495.html

Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария

Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария - РИА Новости, 11.06.2025

Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария

Служба безопасности Украины сообщила в среду, что суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката украинского блогера Анатолия Шария и экс-лидера... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:30:00+03:00

2025-06-11T16:30:00+03:00

2025-06-11T16:34:00+03:00

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служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката украинского блогера Анатолия Шария и экс-лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Валентина Рыбина. "По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и Медведчука – Валентин Рыбин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Рыбина обвиняют по статье "Коллаборационная деятельность". Ему также, как утверждает СБУ, суд назначил конфискацию имущества.

https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html

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в мире, украина, валентин рыбин, анатолий шарий, виктор медведчук, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь