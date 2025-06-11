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Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария - РИА Новости, 11.06.2025
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16:30 11.06.2025 (обновлено: 16:34 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sud-2022295495.html
Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария
Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария - РИА Новости, 11.06.2025
Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария
Служба безопасности Украины сообщила в среду, что суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката украинского блогера Анатолия Шария и экс-лидера... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:30:00+03:00
2025-06-11T16:34:00+03:00
в мире
украина
валентин рыбин
анатолий шарий
виктор медведчук
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката украинского блогера Анатолия Шария и экс-лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Валентина Рыбина. "По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и Медведчука – Валентин Рыбин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Рыбина обвиняют по статье "Коллаборационная деятельность". Ему также, как утверждает СБУ, суд назначил конфискацию имущества.
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в мире, украина, валентин рыбин, анатолий шарий, виктор медведчук, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Валентин Рыбин, Анатолий Шарий, Виктор Медведчук, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Украинский суд заочно приговорил к десяти годам бывшего адвоката Шария

СБУ: суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката Шария и Медведчука

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего адвоката украинского блогера Анатолия Шария и экс-лидера запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Валентина Рыбина.
"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и МедведчукаВалентин Рыбин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Рыбина обвиняют по статье "Коллаборационная деятельность". Ему также, как утверждает СБУ, суд назначил конфискацию имущества.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам
23 января, 14:49
 
В миреУкраинаВалентин РыбинАнатолий ШарийВиктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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