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Суд не нашел нарушений в приговоре тверскому электросамокатчику - РИА Новости, 11.06.2025
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12:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sud-2022202992.html
Суд не нашел нарушений в приговоре тверскому электросамокатчику
Суд не нашел нарушений в приговоре тверскому электросамокатчику - РИА Новости, 11.06.2025
Суд не нашел нарушений в приговоре тверскому электросамокатчику
Второй кассационный суд общей юрисдикции не нашел нарушений в приговоре, по которому электросамокатчику из Твери назначили условный срок за езду в пьяном виде,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:05:00+03:00
2025-06-11T12:05:00+03:00
происшествия
тверь
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции не нашел нарушений в приговоре, по которому электросамокатчику из Твери назначили условный срок за езду в пьяном виде, сообщает пресс-служба суда. По данным пресс-службы, мужчина в 2024 году был приговорен в Твери к 1 году лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года. Мужчину признали виновным в том, что он, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, вновь за рулем электросамоката допустил аналогичный проступок (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Мужчина обратился в суд с кассационной жалобой, в которой указал, что самокат по умолчанию не может считаться механическим транспортным средством, а именно за управление таким транспортным средством в состоянии опьянения и предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, электросамокаты являются средством индивидуальной мобильности и могут быть отнесены к механическим транспортным средствам лишь на основе автотехнической экспертизы, которая проведена не была, говорится в сообщении пресс-службы. Суд, проверив характеристики электросамоката, доступные на сайте производителя, установил, что фактически он является мопедом, то есть механическим транспортным средством, подпадающим под категорию "М". Жалоба на приговор была оставлена без удовлетворения, сообщили в суде.
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происшествия, тверь, россия
Происшествия, Тверь, Россия
Суд не нашел нарушений в приговоре тверскому электросамокатчику

Суд не нашел нарушений в приговоре электросамокатчику из Твери за пьяную езду

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции не нашел нарушений в приговоре, по которому электросамокатчику из Твери назначили условный срок за езду в пьяном виде, сообщает пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, мужчина в 2024 году был приговорен в Твери к 1 году лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года. Мужчину признали виновным в том, что он, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, вновь за рулем электросамоката допустил аналогичный проступок (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).
Мужчина обратился в суд с кассационной жалобой, в которой указал, что самокат по умолчанию не может считаться механическим транспортным средством, а именно за управление таким транспортным средством в состоянии опьянения и предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, электросамокаты являются средством индивидуальной мобильности и могут быть отнесены к механическим транспортным средствам лишь на основе автотехнической экспертизы, которая проведена не была, говорится в сообщении пресс-службы.
Суд, проверив характеристики электросамоката, доступные на сайте производителя, установил, что фактически он является мопедом, то есть механическим транспортным средством, подпадающим под категорию "М". Жалоба на приговор была оставлена без удовлетворения, сообщили в суде.
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