Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика
В Екатеринбурге суд запросил 6 лет для фигуранта дела об истязании ребенка
Суд. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта, Даниила Егольникова, по делу об истязании мальчика, тело которого нашли в спортивной сумке в гараже в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда, где рассматривается дело.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.
Как уточняла прокуратура региона, Наумова была назначена опекуном двухлетнего мальчика в декабре 2019 года, с этого периода она истязала его, избивала, применяла пытки, не выпускала на улицу, запрещала играть с другими детьми. К побоям ребенка женщина, как сообщали в надзорном ведомстве, привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с Наумовой идет суд. Опекунше гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.
"Гособвинение запросило для Егольникова шесть лет колонии общего режима", – сказали агентству в облсуде.
По сведениям из картотеки, Егольникову вменяют 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания ребенка с особой жестокостью, совершенное группой лиц. Опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что Егольников и Наумова признаны вменяемыми.
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в правоохранительные органы, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания.