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Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика - РИА Новости, 11.06.2025
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11:57 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sud-2022200942.html
Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика
Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика - РИА Новости, 11.06.2025
Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика
Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта, Даниила Егольникова, по делу об истязании мальчика, тело которого нашли в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:57:00+03:00
2025-06-11T11:57:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта, Даниила Егольникова, по делу об истязании мальчика, тело которого нашли в спортивной сумке в гараже в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда, где рассматривается дело. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Как уточняла прокуратура региона, Наумова была назначена опекуном двухлетнего мальчика в декабре 2019 года, с этого периода она истязала его, избивала, применяла пытки, не выпускала на улицу, запрещала играть с другими детьми. К побоям ребенка женщина, как сообщали в надзорном ведомстве, привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с Наумовой идет суд. Опекунше гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. "Гособвинение запросило для Егольникова шесть лет колонии общего режима", – сказали агентству в облсуде. По сведениям из картотеки, Егольникову вменяют 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания ребенка с особой жестокостью, совершенное группой лиц. Опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что Егольников и Наумова признаны вменяемыми. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в правоохранительные органы, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания.
https://ria.ru/20250610/podozrevaemye-2022013515.html
https://ria.ru/20250610/sud-2022009335.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика

В Екатеринбурге суд запросил 6 лет для фигуранта дела об истязании ребенка

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для второго фигуранта, Даниила Егольникова, по делу об истязании мальчика, тело которого нашли в спортивной сумке в гараже в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда, где рассматривается дело.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.
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Как уточняла прокуратура региона, Наумова была назначена опекуном двухлетнего мальчика в декабре 2019 года, с этого периода она истязала его, избивала, применяла пытки, не выпускала на улицу, запрещала играть с другими детьми. К побоям ребенка женщина, как сообщали в надзорном ведомстве, привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с Наумовой идет суд. Опекунше гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.
"Гособвинение запросило для Егольникова шесть лет колонии общего режима", – сказали агентству в облсуде.
По сведениям из картотеки, Егольникову вменяют 11 эпизодов незаконного лишения свободы ребенка и один эпизод истязания ребенка с особой жестокостью, совершенное группой лиц. Опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде лишения свободы ребенка, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вовлечения несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление, мошенничества. В областном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что Егольников и Наумова признаны вменяемыми.
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в правоохранительные органы, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания.
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