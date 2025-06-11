https://ria.ru/20250611/sud-2022170285.html

Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий

Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий - РИА Новости, 11.06.2025

Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий

Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий – поджог шкафа на железной дороге и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:30:00+03:00

2025-06-11T09:30:00+03:00

2025-06-11T09:31:00+03:00

новосибирск

россия

новосибирская область

новосибирский областной суд

западно-сибирская транспортная прокуратура

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий – поджог шкафа на железной дороге и оборудования станции сотовой связи, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года обвиняемый, который на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию "иного лица в сети интернет", для повреждения объектов транспортной инфраструктуры и связи поджег кабельный напольный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги и оборудование базовой станции сотовой связи в Новосибирске. "В результате его противоправных действий владельцам указанных объектов причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре. Также суд обратил в доход государства орудия преступления и деньги, полученные обвиняемым в качестве вознаграждения за совершенные диверсии.

https://ria.ru/20250610/abhazija-2021974536.html

https://ria.ru/20250609/moskva-2021749881.html

новосибирск

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество