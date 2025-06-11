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Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий - РИА Новости, 11.06.2025
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09:30 11.06.2025 (обновлено: 09:31 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sud-2022170285.html
Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий
Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий - РИА Новости, 11.06.2025
Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий
Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий – поджог шкафа на железной дороге и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:30:00+03:00
2025-06-11T09:31:00+03:00
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новосибирский областной суд
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общество
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий – поджог шкафа на железной дороге и оборудования станции сотовой связи, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года обвиняемый, который на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию "иного лица в сети интернет", для повреждения объектов транспортной инфраструктуры и связи поджег кабельный напольный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги и оборудование базовой станции сотовой связи в Новосибирске. "В результате его противоправных действий владельцам указанных объектов причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре. Также суд обратил в доход государства орудия преступления и деньги, полученные обвиняемым в качестве вознаграждения за совершенные диверсии.
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новосибирск, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд, западно-сибирская транспортная прокуратура, общество
Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Общество
Жителю Новосибирска вынесли приговор за совершение диверсий

Новосибирский суд приговорил 19-летнего сибиряка к 5,5 года колонии за диверсии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 19-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии общего режима за совершение диверсий – поджог шкафа на железной дороге и оборудования станции сотовой связи, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)… Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года обвиняемый, который на момент совершения преступления был еще несовершеннолетним, за денежное вознаграждение по заданию "иного лица в сети интернет", для повреждения объектов транспортной инфраструктуры и связи поджег кабельный напольный шкаф на станции Обь Западно-Сибирской железной дороги и оборудование базовой станции сотовой связи в Новосибирске.
"В результате его противоправных действий владельцам указанных объектов причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей", - отметили в прокуратуре.
Также суд обратил в доход государства орудия преступления и деньги, полученные обвиняемым в качестве вознаграждения за совершенные диверсии.
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НовосибирскРоссияНовосибирская областьНовосибирский областной судЗападно-Сибирская транспортная прокуратураОбщество
 
 
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