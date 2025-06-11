https://ria.ru/20250611/sud-2022159228.html
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии - РИА Новости, 11.06.2025
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии
Мировой судья в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей участника чата СНТ, допустившего коверкание фамилии Дэрма, которую носит другая участница беседы, говорится... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей участника чата СНТ, допустившего коверкание фамилии Дэрма, которую носит другая участница беседы, говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости. В них указано, что гражданин в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp исковеркал фамилию своей собеседницы Дэрма С.И. Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь обидчика к ответственности, на него составили протокол об оскорблении, совершенном публично с использованием сети. Мужчина в суде признал вину, подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, пояснил, что принес потерпевшей извинения, однако подчеркнул, что при написании фамилии в процесс вмешался Т9 (система интеллектуального набора текста), который и исправил фамилию на обидную. Суд в конце мая оштрафовал его на 5 тысяч рублей, следует из документов. При этом не уточняется, какие именно изменения в фамилию внес привлеченный к ответственности гражданин.
https://ria.ru/20250527/shtraf-2019382697.html
https://ria.ru/20250420/shtraf-2012344535.html
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происшествия, whatsapp inc.
Происшествия, WhatsApp Inc.
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии
Суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии Дэрма
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей участника чата СНТ, допустившего коверкание фамилии Дэрма, которую носит другая участница беседы, говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.
В них указано, что гражданин в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp
исковеркал фамилию своей собеседницы Дэрма С.И.
Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь обидчика к ответственности, на него составили протокол об оскорблении, совершенном публично с использованием сети.
Мужчина в суде признал вину, подтвердил изложенные в протоколе обстоятельства, пояснил, что принес потерпевшей извинения, однако подчеркнул, что при написании фамилии в процесс вмешался Т9 (система интеллектуального набора текста), который и исправил фамилию на обидную. Суд в конце мая оштрафовал его на 5 тысяч рублей, следует из документов.
При этом не уточняется, какие именно изменения в фамилию внес привлеченный к ответственности гражданин.