Суд оставил под стражей топ-менеджера "ТГК-14", обвиняемого в мошенничестве
Обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера "ТГК-14" Люльчева оставили под стражей
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Забайкальский краевой суд оставил в силе арест обвиняемого в мошенничестве члена совета директоров ПАО "ТГК-14" Константина Люльчева, сообщила пресс-служба суда.
По информации суда, Люльчев обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 30 мая его арестовали на срок до 28 июля. Защита обжаловала решение.
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"Забайкальский краевой суд оставил Константина Люльчева под стражей... постановление Центрального районного суда г. Читы от 30 мая... оставлено без изменения", - говорится в сообщении краевого суда в соцсети "ВКонтакте".
В публикации отмечается, что на суде адвокат назвал "выводы следствия о завышении тарифов голословными". На заседании он просил отменить постановление суда первой инстанции, считая его "незаконным и необоснованным". Люльчев участвовал в заседании по видеосвязи, заявлял о невиновности и просил суд изменить ранее избранную меру пресечения на домашний арест, "гарантируя своё участие в следственных действиях". Представитель прокуратуры выступил против, особо отметив, что следствие предъявило Люльчеву обвинение в совершении тяжкого преступления.
"В отношении Виктора Мясника - члена совета директоров ТГК, арестованного Центральным районным судом города Читы 31 мая и также обвиняемого в совершении аналогичного преступления, соответствующие материалы в Забайкальский краевой суд на сегодняшний день не поступали", - отмечается в сообщении.
По информации с сайта компании, ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В составе ПАО "ТГК-14" 7 ТЭЦ, 2 энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/Чч.