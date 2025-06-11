https://ria.ru/20250611/sud--2022259634.html
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа - РИА Новости, 11.06.2025
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа
Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:07:00+03:00
2025-06-11T15:07:00+03:00
2025-06-11T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы 422-го судебного участка оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в суде.Протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на компанию. О каком именно штрафе идёт речь в суде пояснить отказались.
https://ria.ru/20250515/sud-2017094878.html
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google, москва, общество, россия
Google, Москва, Общество, Россия
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа
Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 200 тысяч рублей за неуплату штрафа