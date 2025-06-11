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Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговоров по Украине - РИА Новости, 11.06.2025
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17:23 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/stubby-2022313829.html
Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговоров по Украине
Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговоров по Украине - РИА Новости, 11.06.2025
Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговоров по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ходе частого общения с президентом США Дональдом Трампом не увидел никаких признаков того, что тот выйдет из... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:23:00+03:00
2025-06-11T17:23:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ходе частого общения с президентом США Дональдом Трампом не увидел никаких признаков того, что тот выйдет из переговорного процесса по Украине. "Я часто разговариваю с президентом Трампом по телефону, и нет никаких признаков того, что он отступит (от переговорного процесса по Украине - ред.)", - заявил Стубб в интервью японскому телеканалу NHK. Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, марко рубио
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговоров по Украине

Стубб не увидел признаков выхода Трампа из переговорного процесса по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ходе частого общения с президентом США Дональдом Трампом не увидел никаких признаков того, что тот выйдет из переговорного процесса по Украине.
"Я часто разговариваю с президентом Трампом по телефону, и нет никаких признаков того, что он отступит (от переговорного процесса по Украине - ред.)", - заявил Стубб в интервью японскому телеканалу NHK.
Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Вчера, 13:52
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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