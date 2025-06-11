https://ria.ru/20250611/stavropol-2022251845.html

Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025

Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025 - РИА Новости, 11.06.2025

Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025

Ставропольский край сможет выполнить все задачи, связанные с подготовкой и проведением жатвы-2025, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании о... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:50:00+03:00

2025-06-11T14:50:00+03:00

2025-06-11T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ставропольский край сможет выполнить все задачи, связанные с подготовкой и проведением жатвы-2025, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании о ходе сезонных полевых работ в регионах Российской Федерации с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. В обсуждении также приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин и главы ключевых агропромышленных регионов страны. Глава Ставрополья указал, что комплекс весенних полевых работ в регионе прошел в штатные сроки. Яровыми культурами в крае засеяно около 1 миллиона гектаров. Завершено внесение минеральных удобрений под урожай 2025 года, завершаются мероприятия по защите посевов. Аграрии в полном объеме обеспечены ГСМ, удобрениями и семенами. Более того, для сельхозпроизводителей на текущий год предусмотрено 5,9 миллиарда рублей государственной поддержки. Более 2,7 миллиарда рублей уже доведены до получателей. На реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования в 2025 году Ставропольскому краю выделено 1,4 миллиарда рублей. Это позволит региону, в том числе благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", выполнить все задачи, связанные с жатвой-2025. "Ставропольский край провел все необходимые подготовительные работы и готов к началу уборочной кампании. В текущую уборку нам предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров зерновых культур. Уверен, Ставрополь вновь внесет достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — приводит пресс-служба регправительства слова Владимирова. Губернатор также коснулся проводимой в регионе работы по импортозамещению семян. Одна из новых мер – господдержка отечественного семеноводства сахарной свеклы. По инициативе губернатора, агропредприятия в этом году смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Компенсация составит 70% от стоимости, первые выплаты намечены на июль. Как прозвучало, доля отечественных семян сахарной свеклы в севообороте края сегодня достигла 9,6% против 4% в 2024 году. Применение новой меры поддержки поможет ускорить эту динамику.

https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html

https://ria.ru/20250522/stavropole-2018485784.html

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экономика, ставропольский край, россия, ставрополь, владимир владимиров, дмитрий патрушев, оксана лут