Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025 - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
14:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/stavropol-2022251845.html
Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025
Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025 - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025
Ставропольский край сможет выполнить все задачи, связанные с подготовкой и проведением жатвы-2025, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании о... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:50:00+03:00
2025-06-11T14:50:00+03:00
ставропольский край
экономика
ставропольский край
россия
ставрополь
владимир владимиров
дмитрий патрушев
оксана лут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022246314_0:68:1600:968_1920x0_80_0_0_b098c42eeca24e16d47fe99c79ba7621.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ставропольский край сможет выполнить все задачи, связанные с подготовкой и проведением жатвы-2025, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании о ходе сезонных полевых работ в регионах Российской Федерации с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. В обсуждении также приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин и главы ключевых агропромышленных регионов страны. Глава Ставрополья указал, что комплекс весенних полевых работ в регионе прошел в штатные сроки. Яровыми культурами в крае засеяно около 1 миллиона гектаров. Завершено внесение минеральных удобрений под урожай 2025 года, завершаются мероприятия по защите посевов. Аграрии в полном объеме обеспечены ГСМ, удобрениями и семенами. Более того, для сельхозпроизводителей на текущий год предусмотрено 5,9 миллиарда рублей государственной поддержки. Более 2,7 миллиарда рублей уже доведены до получателей. На реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования в 2025 году Ставропольскому краю выделено 1,4 миллиарда рублей. Это позволит региону, в том числе благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", выполнить все задачи, связанные с жатвой-2025. "Ставропольский край провел все необходимые подготовительные работы и готов к началу уборочной кампании. В текущую уборку нам предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров зерновых культур. Уверен, Ставрополь вновь внесет достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — приводит пресс-служба регправительства слова Владимирова. Губернатор также коснулся проводимой в регионе работы по импортозамещению семян. Одна из новых мер – господдержка отечественного семеноводства сахарной свеклы. По инициативе губернатора, агропредприятия в этом году смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Компенсация составит 70% от стоимости, первые выплаты намечены на июль. Как прозвучало, доля отечественных семян сахарной свеклы в севообороте края сегодня достигла 9,6% против 4% в 2024 году. Применение новой меры поддержки поможет ускорить эту динамику.
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html
https://ria.ru/20250522/stavropole-2018485784.html
ставропольский край
россия
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022246314_87:0:1512:1069_1920x0_80_0_0_671f898ecd9c201102804b962d9018ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ставропольский край, россия, ставрополь, владимир владимиров, дмитрий патрушев, оксана лут
Ставропольский край, Экономика, Ставропольский край, Россия, Ставрополь, Владимир Владимиров, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут
Губернатор Владимиров: Ставропольский край готов к жатве-2025

Губернатор Владимиров: Ставрополье выполнит все задачи, связанные с жатвой-2025

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ставропольский край сможет выполнить все задачи, связанные с подготовкой и проведением жатвы-2025, сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании о ходе сезонных полевых работ в регионах Российской Федерации с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.
В обсуждении также приняли участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин и главы ключевых агропромышленных регионов страны.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок
5 июня, 11:44
Глава Ставрополья указал, что комплекс весенних полевых работ в регионе прошел в штатные сроки. Яровыми культурами в крае засеяно около 1 миллиона гектаров. Завершено внесение минеральных удобрений под урожай 2025 года, завершаются мероприятия по защите посевов. Аграрии в полном объеме обеспечены ГСМ, удобрениями и семенами.
Более того, для сельхозпроизводителей на текущий год предусмотрено 5,9 миллиарда рублей государственной поддержки. Более 2,7 миллиарда рублей уже доведены до получателей. На реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования в 2025 году Ставропольскому краю выделено 1,4 миллиарда рублей. Это позволит региону, в том числе благодаря государственной программе Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", выполнить все задачи, связанные с жатвой-2025.
"Ставропольский край провел все необходимые подготовительные работы и готов к началу уборочной кампании. В текущую уборку нам предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров зерновых культур. Уверен, Ставрополь вновь внесет достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — приводит пресс-служба регправительства слова Владимирова.
Губернатор также коснулся проводимой в регионе работы по импортозамещению семян. Одна из новых мер – господдержка отечественного семеноводства сахарной свеклы. По инициативе губернатора, агропредприятия в этом году смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Компенсация составит 70% от стоимости, первые выплаты намечены на июль. Как прозвучало, доля отечественных семян сахарной свеклы в севообороте края сегодня достигла 9,6% против 4% в 2024 году. Применение новой меры поддержки поможет ускорить эту динамику.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Губернатор Ставрополья поручил обеспечить бойцов СВО высшим образованием
22 мая, 16:06
 
Ставропольский крайЭкономикаСтавропольский крайРоссияСтавропольВладимир ВладимировДмитрий ПатрушевОксана Лут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала