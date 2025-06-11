https://ria.ru/20250611/stavka-2022285931.html

Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов

Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов - РИА Новости, 11.06.2025

Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов

Средняя ставка по годовым вкладам в РФ опустилась ниже 18% впервые с осени 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:08:00+03:00

2025-06-11T16:08:00+03:00

2025-06-11T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средняя ставка по годовым вкладам в РФ опустилась ниже 18% впервые с осени 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя ставка, предлагаемая по годовым вкладам в топ-20 банков, стала ниже 18%. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в последний раз уровень ниже 18% по годовым вкладам в топ-20 был зафиксирован в конце сентября 2024 года (17,62%). "Ставки по вкладам продолжают снижение после того, как Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%", - подчеркивается в сообщении. Сообщается, что в настоящее время средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 19,02%, по полугодовому – 18,38%, по годовому – 17,52%. Максимальная ставка на рынке предлагается по трехмесячному вкладу без специальных условий и составляет 21%, по полугодовым – 20%, по годовым – 20%. Минимальные - 17,2%, 17% и 15%, сообщают "Финуслуги". По итогам заседания совета директоров 6 июня Банк России впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.

https://ria.ru/20250608/dokhod-2021578878.html

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