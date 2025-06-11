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Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов

Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов - РИА Новости, 12.06.2025

Лос-Анджелес готовится к новой волне протестов

Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса —... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T23:59:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 12 июн — РИА Новости. Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса — заколачивают витрины своих магазинов в ожидании возможных погромов, передает корреспондент РИА Новости.После комендантского часа (20.00-06.00 по местному времени) ситуация в городе стабилизировалась. В центре города много людей, открыты рестораны, ходит общественный транспорт.В местах, где ранее проходили протесты, работают коммунальщики: они отмывают и закрашивают граффити, которые оставили протестующие. Также к новым возможным ночным погромам готовятся и владельцы бизнеса. Они заколачивают витрины фанерами.По состоянию на 13.30 (23.30 мск), остановка в центре города остается спокойной. Возле городской ратуши проходят немногочисленные мирные протесты. Полиция не вмешивается.Протесты в Калифорнии

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Ольга Тузова

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