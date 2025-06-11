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США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025
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23:49 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022393986.html
США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде, пишут СМИ
США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025
США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде, пишут СМИ
Госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе, передает в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:49:00+03:00
2025-06-11T23:49:00+03:00
в мире
сша
иран
багдад (город)
государственный департамент сша
министерство обороны сша
магатэ
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе, передает в среду агентство Associated Press со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.По данным источников, посольство уже работает в сокращённом составе, поэтому распоряжение не затронет значительное число сотрудников. Ожидается, что наряду с этим госдепартамент разрешит не задействованному в оперативной работе посольств персоналу и членам их семей добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт. Пентагон, в свою очередь, подтвердил агентству готовности поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака. Обострение ситуации связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе. Как отмечает AP, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана, что способно запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года.
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иран
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в мире, сша, иран, багдад (город), государственный департамент сша, министерство обороны сша, магатэ
В мире, США, Иран, Багдад (город), Государственный департамент США, Министерство обороны США, МАГАТЭ
США готовятся эвакуировать персонал посольства в Багдаде, пишут СМИ

AP: США могут эвакуировать неключевой персонал из посольства в Багдаде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе, передает в среду агентство Associated Press со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников.
По данным источников, посольство уже работает в сокращённом составе, поэтому распоряжение не затронет значительное число сотрудников. Ожидается, что наряду с этим госдепартамент разрешит не задействованному в оперативной работе посольств персоналу и членам их семей добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт.
Пентагон, в свою очередь, подтвердил агентству готовности поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака.
Обострение ситуации связывают с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе. Как отмечает AP, в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Ирана, что способно запустить механизм возврата санкций ООН, предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года.
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