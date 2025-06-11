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В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки - РИА Новости, 11.06.2025
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23:33 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022393217.html
В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки
В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки - РИА Новости, 11.06.2025
В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки
Утечка химикатов на заводе взрывчатки в штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон, сообщает местный телеканал NBC4 со ссылкой... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:33:00+03:00
2025-06-11T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Утечка химикатов на заводе взрывчатки в штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон, сообщает местный телеканал NBC4 со ссылкой на полицию. "Утечка химикатов с завода по производству взрывчатых веществ стала причиной эвакуации в среду в населенном пункте Залески и его окрестностях в округе Винтон", - говорится в материале. По данным телеканала, эвакуации подлежат около 750 человек. Отмечается, что утечка произошла на предприятии Austin Powder между населенными пунктами Залески и МакАртур. Служба реагирования на чрезвычайные ситуации соседнего округа Джексон заявила телеканалу, что объем утечки составил 3 тысячи галлонов (около 11,36 кубометра), а химикаты спровоцировали образование в воздухе токсичного моноксида азота. Власти принимают меры по ликвидации утечки, перед разрешением эвакуированным местным жителям вернуться в дома будет проведена проверка качества воздуха.
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в мире, огайо, сша
В мире, Огайо, США
В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки на заводе взрывчатки

NBC4: утечка химикатов на заводе взрывчатки в Огайо привела к эвакуации округа

© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / David Dermer
Полицейские штата Огайо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Утечка химикатов на заводе взрывчатки в штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон, сообщает местный телеканал NBC4 со ссылкой на полицию.
"Утечка химикатов с завода по производству взрывчатых веществ стала причиной эвакуации в среду в населенном пункте Залески и его окрестностях в округе Винтон", - говорится в материале.
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По данным телеканала, эвакуации подлежат около 750 человек.
Отмечается, что утечка произошла на предприятии Austin Powder между населенными пунктами Залески и МакАртур. Служба реагирования на чрезвычайные ситуации соседнего округа Джексон заявила телеканалу, что объем утечки составил 3 тысячи галлонов (около 11,36 кубометра), а химикаты спровоцировали образование в воздухе токсичного моноксида азота.
Власти принимают меры по ликвидации утечки, перед разрешением эвакуированным местным жителям вернуться в дома будет проведена проверка качества воздуха.
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