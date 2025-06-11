https://ria.ru/20250611/ssha-2022390737.html

Руководство ФБР настояло на переносе академии в Алабаму, пишут СМИ

Руководство ФБР настояло на переносе академии в Алабаму, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2025

Руководство ФБР настояло на переносе академии в Алабаму, пишут СМИ

Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США настаивает на переносе одной из элитных академий ФБР из окрестностей Вашингтона в Алабаму в рамках усилий... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:14:00+03:00

2025-06-11T23:14:00+03:00

2025-06-11T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США настаивает на переносе одной из элитных академий ФБР из окрестностей Вашингтона в Алабаму в рамках усилий властей США по сокращению присутствия ФБР в районе столицы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Руководство ФБР настаивает на переносе одной из элитных учебных академий бюро из Куантико, штат Вирджиния, в Хантсвилл, штат Алабама... Усилия заместителя директора ФБР Дэна Бонджино по переносу Национальной академии бюро - это часть более масштабных усилий администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по уменьшению присутствия ФБР в районе Вашингтона и перемещению персонала в Хантсвилл", - сообщает газета. В соответствии с планом Бонджино, на кампусе в Северной Вирджинии должны будут остаться, в частности, программа по подготовке новых сотрудников и лабораторное подразделение бюро, сообщили собеседники издания. Представитель ФБР подтвердил газете, что бюро изучает предложения по переносу, которые бы позволили оптимизировать его объекты и обеспечили экономическую эффективность, но не стал добавлять других подробностей. Некоторые сотрудники ФБР раскритиковали намерение переместить академию в Ханствилл, посчитав его потенциально дорогостоящим, в то время как учебные объекты в Куантико недавно были модернизированы, указали собеседники газеты.

https://ria.ru/20250131/fbr-1996576783.html

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сша, вашингтон (штат), алабама, фбр, в мире