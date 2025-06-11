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Экономист объяснил, почему США ненавидят Россию - РИА Новости, 11.06.2025
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22:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022387642.html
Экономист объяснил, почему США ненавидят Россию
Экономист объяснил, почему США ненавидят Россию - РИА Новости, 11.06.2025
Экономист объяснил, почему США ненавидят Россию
В США присутствует ненависть по отношению к России, поскольку РФ является препятствием для Вашингтона в стремлении быть мировым лидером, заявил американский... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:50:00+03:00
2025-06-11T22:50:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. В США присутствует ненависть по отношению к России, поскольку РФ является препятствием для Вашингтона в стремлении быть мировым лидером, заявил американский экономист Джеффри Сакс. "Если вы спросите, почему мы ненавидим Россию? Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Сакса, в годы Холодной войны Штаты питали ненависть по отношению к России, поскольку страна была коммунистической, но это сохраняется и в настоящее время, хотя РФ является уже "некоммунистическим" государством. "А мы все еще ненавидим Россию, точно также", - заключил экономист.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), такер карлсон
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Такер Карлсон
Экономист объяснил, почему США ненавидят Россию

Экономист Сакс: Россия мешает США стать мировым лидером

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. В США присутствует ненависть по отношению к России, поскольку РФ является препятствием для Вашингтона в стремлении быть мировым лидером, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
"Если вы спросите, почему мы ненавидим Россию? Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам Сакса, в годы Холодной войны Штаты питали ненависть по отношению к России, поскольку страна была коммунистической, но это сохраняется и в настоящее время, хотя РФ является уже "некоммунистическим" государством.
"А мы все еще ненавидим Россию, точно также", - заключил экономист.
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