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США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент - РИА Новости, 11.06.2025
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20:10 11.06.2025
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США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент - РИА Новости, 11.06.2025
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
Соединенные Штаты могут лишиться возможности обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета, заявил в среду на слушаниях в конгрессе министр... РИА Новости, 11.06.2025
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты могут лишиться возможности обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета, заявил в среду на слушаниях в конгрессе министр финансов США Скотт Бессент. Госдолг США превысил 36,9 триллиона долларов. "В середине или конце лета", — ответил Бессент на вопрос о предполагаемом сроке исчерпания ресурсов для оплаты задолженности, отметив, что ситуация развивается "динамично" и точную дату назвать невозможно. Ранее министр прогнозировал наступление так называемой "даты X" уже в августе, если конгресс не повысит лимит заимствований. По мнению Бессента, к этому моменту законодатели могут уйти на каникулы, что создаёт дополнительные риски в контексте обслуживания госдолга США.
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сша, скотт бессент, в мире
США, Скотт Бессент, В мире
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент

Бессент: США могут лишиться возможности обслуживать госдолг уже в середине лета

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты могут лишиться возможности обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета, заявил в среду на слушаниях в конгрессе министр финансов США Скотт Бессент.
Госдолг США превысил 36,9 триллиона долларов.
"В середине или конце лета", — ответил Бессент на вопрос о предполагаемом сроке исчерпания ресурсов для оплаты задолженности, отметив, что ситуация развивается "динамично" и точную дату назвать невозможно.
Ранее министр прогнозировал наступление так называемой "даты X" уже в августе, если конгресс не повысит лимит заимствований. По мнению Бессента, к этому моменту законодатели могут уйти на каникулы, что создаёт дополнительные риски в контексте обслуживания госдолга США.
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