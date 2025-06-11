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США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент - РИА Новости, 11.06.2025
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
Соединенные Штаты могут лишиться возможности обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета, заявил в среду на слушаниях в конгрессе министр... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты могут лишиться возможности обслуживать государственный долг уже в середине или конце лета, заявил в среду на слушаниях в конгрессе министр финансов США Скотт Бессент. Госдолг США превысил 36,9 триллиона долларов. "В середине или конце лета", — ответил Бессент на вопрос о предполагаемом сроке исчерпания ресурсов для оплаты задолженности, отметив, что ситуация развивается "динамично" и точную дату назвать невозможно. Ранее министр прогнозировал наступление так называемой "даты X" уже в августе, если конгресс не повысит лимит заимствований. По мнению Бессента, к этому моменту законодатели могут уйти на каникулы, что создаёт дополнительные риски в контексте обслуживания госдолга США.
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сша, скотт бессент, в мире
США, Скотт Бессент, В мире
США скоро могут лишиться возможности обслуживать госдолг, заявил Бессент
Бессент: США могут лишиться возможности обслуживать госдолг уже в середине лета