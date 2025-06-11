https://ria.ru/20250611/ssha-2022329633.html

Генпрокурор пригрозила мародерам в Лос-Анджелесе жесткими мерами

Генпрокурор пригрозила мародерам в Лос-Анджелесе жесткими мерами - РИА Новости, 11.06.2025

Генпрокурор пригрозила мародерам в Лос-Анджелесе жесткими мерами

Власти США намерены жестко пресекать случаи мародерства во время протестов в Лос-Анджелесе, заявила генеральный прокурор Пэм Бонди. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:53:00+03:00

2025-06-11T17:53:00+03:00

2025-06-11T19:37:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

калифорния

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022230825_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9870f5e74f4c861aef14fd6c38dea0f.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Власти США намерены жестко пресекать случаи мародерства во время протестов в Лос-Анджелесе, заявила генеральный прокурор Пэм Бонди."Если вы ограбите бизнес в Калифорнии <…>, мы предъявим вам обвинение в ограблении в соответствии с Законом Хоббса. Дни, когда за мародерство не привлекали к ответственности, остались в прошлом. Это преступление", — сказала она в интервью телеканалу Fox News. На фоне протестов в Калифорнии массовые акции начались и в других американских городах. Так, в Нью-Йорке полиция задержала более 80 человек. Протестующие вступали в стычки с полицией и бросали в офицеров различные предметы.Протесты в Калифорнии

лос-анджелес

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики 2025-06-11T17:53 true PT4M04S

Огонь в центре Лос-Анджелеса во время массовых протестов США: Центр Лос-Анджелеса горит на фоне протестов из-за рейдов ICE 2025-06-11T17:53 true PT0M43S

Акция протеста в Нью-Йорке Акция протеста в Нью-Йорке 2025-06-11T17:53 true PT0M15S

Столкновения между протестующими и полицейскими в Парамаунте Столкновения между протестующими и полицейскими в Парамаунте 2025-06-11T17:53 true PT1M08S

Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе Дымовые шашки и горящие автомобили: протесты в Лос-Анджелесе. 2025-06-11T17:53 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, протесты в калифорнии