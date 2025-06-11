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Иранский депутат рассказал о переговорах между Тегераном и Вашингтоном - РИА Новости, 11.06.2025
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17:42 11.06.2025 (обновлено: 17:44 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ssha-2022324241.html
Иранский депутат рассказал о переговорах между Тегераном и Вашингтоном
Иранский депутат рассказал о переговорах между Тегераном и Вашингтоном - РИА Новости, 11.06.2025
Иранский депутат рассказал о переговорах между Тегераном и Вашингтоном
Переговорный процесс между Ираном и США пока не зашел в тупик, но возможны "серьезные вызовы" в ходе предстоящего шестого раунда переговоров, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:42:00+03:00
2025-06-11T17:44:00+03:00
в мире
сша
аббас аракчи
магатэ
обострение отношений сша и ирана
иран
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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Переговорный процесс между Ираном и США пока не зашел в тупик, но возможны "серьезные вызовы" в ходе предстоящего шестого раунда переговоров, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки."Хотя и в ходе пятого, шестого и, возможно, седьмого раунда мы сталкивались и столкнемся с серьезными проблемами, это не означает, что переговорный процесс (с США – ред.) зашел в тупик. Могут возникнуть решения, которые позволят продолжить переговоры в их русле", - сказал Малеки.Он подчеркнул, что фактически именно Вашингтон стал виновником медленного продвижения переговорного процесса с Ираном. По его словам, одним из главных препятствий для США является отсутствие у них единой и последовательной политики в отношении Ирана. Кроме того, как считает Малеки, давление на переговоры с Ираном оказывает и Израиль.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
https://ria.ru/20250611/iran-2022232605.html
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в мире, сша, аббас аракчи, магатэ, обострение отношений сша и ирана, иран
В мире, США, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана, Иран
Иранский депутат рассказал о переговорах между Тегераном и Вашингтоном

Иранский депутат Малеки: переговоры с США пока не зашли в тупик

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Переговорный процесс между Ираном и США пока не зашел в тупик, но возможны "серьезные вызовы" в ходе предстоящего шестого раунда переговоров, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки.
"Хотя и в ходе пятого, шестого и, возможно, седьмого раунда мы сталкивались и столкнемся с серьезными проблемами, это не означает, что переговорный процесс (с США – ред.) зашел в тупик. Могут возникнуть решения, которые позволят продолжить переговоры в их русле", - сказал Малеки.
Он подчеркнул, что фактически именно Вашингтон стал виновником медленного продвижения переговорного процесса с Ираном. По его словам, одним из главных препятствий для США является отсутствие у них единой и последовательной политики в отношении Ирана. Кроме того, как считает Малеки, давление на переговоры с Ираном оказывает и Израиль.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Иран и США знают о готовности России помочь в переговорах, заявили в МИД
Вчера, 13:39
 
В миреСШААббас АракчиМАГАТЭОбострение отношений США и ИранаИран
 
 
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