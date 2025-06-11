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США примут участие в "Интервидении" - РИА Новости, 11.06.2025
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17:40 11.06.2025 (обновлено: 18:47 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ssha-2022322857.html
США примут участие в "Интервидении"
США примут участие в "Интервидении" - РИА Новости, 11.06.2025
США примут участие в "Интервидении"
США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:40:00+03:00
2025-06-11T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева."США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сказала собеседница агентства.Позже в Telegram-канале конкурса сообщили, что США подтвердили свое участие. Исполнителя, который поедет в Москву, пока выбирают.В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman. Другие участники:
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сша, москва, россия, владимир путин, интервидение, в мире
США, Москва, Россия, Владимир Путин, ИнтерВидение, В мире
США примут участие в "Интервидении"

Организаторы "Интервидения": США примут участие в конкурсе

© Фото : ИнтервидениеЛоготип международного музыкального конкурса "Интервидение"
Логотип международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Интервидение
Логотип международного музыкального конкурса "Интервидение". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.
«
"США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сказала собеседница агентства.
Позже в Telegram-канале конкурса сообщили, что США подтвердили свое участие. Исполнителя, который поедет в Москву, пока выбирают.
В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.
Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman.
Другие участники:
  • от Белоруссии — певица Настя Кравченко;
  • от Киргизии — трио "Номад";
  • от Венесуэлы — певец, композитор и продюсер Омар Аседо;
  • от Кубы — певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар;
  • от Сербии — Cлободан Тркуля и группа Balkanopolis.
Репетиция песни Прямо по сердцу, с которой Shaman представит Россию на конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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