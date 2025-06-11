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США примут участие в "Интервидении"

США примут участие в "Интервидении" - РИА Новости, 11.06.2025

США примут участие в "Интервидении"

США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:40:00+03:00

2025-06-11T17:40:00+03:00

2025-06-11T18:47:00+03:00

сша

москва

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева."США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сказала собеседница агентства.Позже в Telegram-канале конкурса сообщили, что США подтвердили свое участие. Исполнителя, который поедет в Москву, пока выбирают.В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman. Другие участники:

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сша, москва, россия, владимир путин, интервидение, в мире