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Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 11.06.2025
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17:35 11.06.2025 (обновлено: 17:36 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ssha-2022318028.html
Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 11.06.2025
Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 июня, увеличилась на 20 тысяч баррелей в сутки - до 13,428 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:35:00+03:00
2025-06-11T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 июня, увеличилась на 20 тысяч баррелей в сутки - до 13,428 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,407 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,59 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 10 июня сохранило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на уровне 13,42 миллиона баррелей в день, и понизило на 2026 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 13,37 миллиона баррелей.
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сша, цены на нефть, в мире
США, Цены на нефть, В мире
Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю по 6 июня выросла на 20 тысяч баррелей в сутки

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 6 июня, увеличилась на 20 тысяч баррелей в сутки - до 13,428 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,407 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,488 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,59 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 10 июня сохранило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на уровне 13,42 миллиона баррелей в день, и понизило на 2026 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 13,37 миллиона баррелей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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