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Конгрессмены призвали к срочной реформе системы оборонных закупок США - РИА Новости, 11.06.2025
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15:10 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022261106.html
Конгрессмены призвали к срочной реформе системы оборонных закупок США
Конгрессмены призвали к срочной реформе системы оборонных закупок США - РИА Новости, 11.06.2025
Конгрессмены призвали к срочной реформе системы оборонных закупок США
Члены палаты представителей США Майк Роджерс и Адам Смит заявили, что нынешняя система оборонных закупок США не способна обеспечить армию необходимыми... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:10:00+03:00
2025-06-11T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены палаты представителей США Майк Роджерс и Адам Смит заявили, что нынешняя система оборонных закупок США не способна обеспечить армию необходимыми возможностями и требует срочной масштабной реформы. "Система оборонных закупок сломана — пришло время для её капитального ремонта", - пишут конгрессмены, представляющие обе партии, в их совместной статье для издания Defense News. Они указывают, что процесс закупок "слишком медлителен, излишне осторожен и обременён бюрократией", а значит, "стимулирует соответствие процедурам, а не реальную боеспособность, ставит скорость ниже соблюдения регламента, а уверенность - выше инноваций". По их словам, Китай способен развернуть новые военные возможности за считанные месяцы, тогда как США зачастую требуется более десяти лет. Это, по мнению Роджерса и Смита, приводит к тому, что угроза успевает измениться, технологии устаревают, а программы выходят за рамки бюджета. "США не смогут сдерживать и, если потребуется, побеждать в будущих конфликтах, если не будут способны снабжать свои силы в нужных масштабах и с нужной скоростью", - подчеркивается в статье. Законопроект SPEED Act, который продвигается комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей, направлен на устранение узких мест в системе, ускорение процесса требований с почти трёх лет до 90 дней и привлечение частных инновационных компаний. По словам авторов, реформа также позволит уменьшить регуляторные барьеры, мешающие коммерческим фирмам сотрудничать с Пентагоном, и восстановить производственные мощности оборонного сектора. "Наша нынешняя система закупок стоит на пути. SPEED Act решит эту критически важную проблему, пока ещё не слишком поздно", - заключили Роджерс и Смит.
https://ria.ru/20250521/britaniya-2018156260.html
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в мире, технологии, сша, китай, адам смит, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Китай, Адам Смит, Министерство обороны США
Конгрессмены призвали к срочной реформе системы оборонных закупок США

Конгрессмены Роджерс и Смит призвали реформировать систему оборонных закупок США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены палаты представителей США Майк Роджерс и Адам Смит заявили, что нынешняя система оборонных закупок США не способна обеспечить армию необходимыми возможностями и требует срочной масштабной реформы.
"Система оборонных закупок сломана — пришло время для её капитального ремонта", - пишут конгрессмены, представляющие обе партии, в их совместной статье для издания Defense News.
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Они указывают, что процесс закупок "слишком медлителен, излишне осторожен и обременён бюрократией", а значит, "стимулирует соответствие процедурам, а не реальную боеспособность, ставит скорость ниже соблюдения регламента, а уверенность - выше инноваций".
По их словам, Китай способен развернуть новые военные возможности за считанные месяцы, тогда как США зачастую требуется более десяти лет. Это, по мнению Роджерса и Смита, приводит к тому, что угроза успевает измениться, технологии устаревают, а программы выходят за рамки бюджета.
"США не смогут сдерживать и, если потребуется, побеждать в будущих конфликтах, если не будут способны снабжать свои силы в нужных масштабах и с нужной скоростью", - подчеркивается в статье.
Законопроект SPEED Act, который продвигается комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей, направлен на устранение узких мест в системе, ускорение процесса требований с почти трёх лет до 90 дней и привлечение частных инновационных компаний. По словам авторов, реформа также позволит уменьшить регуляторные барьеры, мешающие коммерческим фирмам сотрудничать с Пентагоном, и восстановить производственные мощности оборонного сектора.
"Наша нынешняя система закупок стоит на пути. SPEED Act решит эту критически важную проблему, пока ещё не слишком поздно", - заключили Роджерс и Смит.
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