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"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам - РИА Новости, 11.06.2025
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05:53 11.06.2025 (обновлено: 16:56 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html
"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам
"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам - РИА Новости, 11.06.2025
"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:53:00+03:00
2025-06-11T16:56:00+03:00
в мире
калифорния
сша
лос-анджелес
гэвин ньюсом
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвав сограждан противостоять президенту США."Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — cказал он.По словам Ньюсома, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа, но не последней."Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал", — добавил он.Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа. Он пошел на такой шаг после того, как Белый дом приказал развернуть в городе почти пять тысяч военнослужащих, включая Национальную гвардию и морпехов.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html
https://ria.ru/20250610/tramp-2022115800.html
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, гэвин ньюсом, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам

Губернатор Ньюсом призвал американцев противостоять политике Трампа

© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвав сограждан противостоять президенту США.
«
"Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — cказал он.
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Прогноз СМИ: губернатор Калифорнии Ньюсом переизбран на своем посту
9 ноября 2022, 09:00
По словам Ньюсома, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа, но не последней.
"Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал", — добавил он.
Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа. Он пошел на такой шаг после того, как Белый дом приказал развернуть в городе почти пять тысяч военнослужащих, включая Национальную гвардию и морпехов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп рассказал, когда отзовет Нацгвардию из Калифорнии
Вчера, 19:49

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
02:52
 
В миреКалифорнияСШАЛос-АнджелесГэвин НьюсомДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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