https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html

"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам

"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам - РИА Новости, 11.06.2025

"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:53:00+03:00

2025-06-11T05:53:00+03:00

2025-06-11T16:56:00+03:00

в мире

калифорния

сша

лос-анджелес

гэвин ньюсом

дональд трамп

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6f9a52710db9a3caf1a506762a3bf2c.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвав сограждан противостоять президенту США."Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — cказал он.По словам Ньюсома, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа, но не последней."Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал", — добавил он.Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа. Он пошел на такой шаг после того, как Белый дом приказал развернуть в городе почти пять тысяч военнослужащих, включая Национальную гвардию и морпехов.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20221109/vybory-1830129300.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022115800.html

https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html

калифорния

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, гэвин ньюсом, дональд трамп, протесты в калифорнии