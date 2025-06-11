"Не поддавайтесь ему": губернатор Калифорнии обратился к американцам
Губернатор Ньюсом призвал американцев противостоять политике Трампа
© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе выступил с публичным обращением к американцам, обвинив Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвав сограждан противостоять президенту США.
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"Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — cказал он.
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По словам Ньюсома, Калифорния может оказаться первой на пути Трампа, но не последней.
"Другие штаты — следующие. Демократия — следующая. Демократия подвергается нападкам на наших глазах. Этот момент, которого мы боялись, настал", — добавил он.
Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно" остановить "милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией президента США Дональда Трампа. Он пошел на такой шаг после того, как Белый дом приказал развернуть в городе почти пять тысяч военнослужащих, включая Национальную гвардию и морпехов.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила о введении комендантского часа в некоторых районах центра города.